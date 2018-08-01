В Великобритании рабочие нашли следы гигантских динозавров

Великобритании строители сделали во время работ в карьере, расположенном на полуострове Пурбек в Суонедже, сенсационное открытие — обнаружили отпечатки динозавров, общим числом более 30-ти, в форме гигантских тарелок. Как оказалось, они принадлежат зауроподам — травоядным динозаврам, населявшим планету в Юрском и Меловом периодах. Карьер сразу после этого буквально оккупировали палеонтологи: в течение десяти дней учёные извлекали свою добычу, заморозив иную деятельность в этой местности.

Дэвид Муди, генеральный менеджер компании Lewis Quarries, рабочие которой просигнализировали о находке, рассказывает: «Было очевидно, что мы столкнулись с чем-то интересным для истории, поэтому мы сразу же связались с профессором Беннеттом».

«Мы должны были выполнить нашу работу в течение 10-ти дней, и деятельность палеонтологов стала для нас большой проблемой в плане соблюдения сроков. Но нам было интересно участвовать в проекте и узнать больше о динозаврах, которые бродили здесь», — резюмировал Муди.

Редкая находка

Как выяснилось, следы были оставлены 140 миллионов лет тому назад, когда древние стада зауроподов бродили по мелководным лагунам вдоль «Побережья Юрского периода» — заповедной зоны Великобритании, внесённой в список мирового наследия ЮНЕСКО

Было обнаружено более 30-ти отпечатков. Некоторые из них достигали 0,9 метра в диаметре. Около 21 года назад рядом с этим карьером учёные также нашли 52 очень похожих отпечатка. Эксперты считают, что и те, и другие следы были оставлены одним и тем же стадом зауроподов — крупнейших животных из числа тех, кто когда-либо ходил по планете.

Профессор Майкл Беннетт из Университета Борнмута курировал открытие в карьере Пурбека.

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Следы зауроподов в Италии

«Следы похожи на гигантские углубления в форме блюдца, до трёх футов (примерно 0,9 метра) в диаметре, и лишь на полдюйма (примерно 15 мм) в глубину», — рассказал учёный, пояснив при этом, что следы, вне всякого сомнения, принадлежали зауроподам — огромным динозаврам размером с двухэтажный автобус. Беннетт отметил, что зауроподы были стадными животными, путешествующими группами.

«Наша задача состояла в том, чтобы извлечь отпечатки, не повредив их, и теперь, когда она выполнена, мы хотим выставить их в музее — возможно, в Киммеридже, где находится знаменитая коллекция ископаемых», — продолжил профессор.

«Я провёл всю свою жизнь в путешествиях по миру, пытаясь найти следы ископаемых животных, и мне очень приятно обнаружить их буквально на нашем пороге», — поделился своей радостью Беннетт.

Учёный сопоставил открытие с находкой палеонтологов, сделанной 21 год назад. Беннетт считает, что следы, возможно, принадлежали одному и тому же стаду зауроподов, мигрирующему вдоль побережья.

Обнаруженные следы были «запротоколированы» в трёх размерах, что позволяет провести их цифровой анализ и даже напечатать макет конечности динозавра в обозримом будущем.

Что за зверь — зауропод?

Зауроподы — вид травоядных динозавров. Они отличаются очень длинными шеями и хвостами. Зауроподы доминировали в большинстве наземных экосистем на протяжении более 140 миллионов лет, от позднего Триаса до позднего мелового периода. Представители этого вида достигали 40 метров в длину, 30 метров в высоту и могли весить до 80 тонн — это в 14 раз больше веса африканского слона.

Ранее британские учёные Браян Томас и Фрэнк Шервин провели множество исследований останков и следов зауроподов и убедились, что именно эти звери имели тела с выдающимся по своей эффективности внутренним и внешним строением. Удлинённые шеи позволяли им очень легко добывать себе растительную пищу в огромном радиусе вокруг себя — животные были способны ежедневно употреблять тонны растений.

Позвоночник гигантов был буквально испещрён многочисленными отверстиями и воздушными полостями, которые дополнены воздушными мешками. Как результат — низкий вес слишком, казалось бы, длинной шеи. У зауроподов был дополнительный крестцовый позвонок, к которому плотно прилегали мощные кости конечностей. В итоги зауроподы стали обладателями крепкого каркаса, способного выдерживать их вес.

Портал «Палеоимперия» приводит слова Мартина Сэндерса, профессора Боннского университета: «Костная структура зауропод формировалась очень быстро. Кости увеличивались в толщину со скоростью около 1/10 миллиметра ежедневно. Одновременно с этим костный материал заполнялся смесью минералов, по мере того, как зауропод увеличивался в размерах».

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Реконструированный скелет зауропода, музей Кармен Фюнес, Аргентина

«Маленькая голова, полый позвоночник, чрезвычайная длина шеи, ноги-колонны, уникальное строение тазовых костей, синхронное увеличение тела быстрыми темпами роста — все эти исключительные характеристики заставляют учёных говорить о некоем «эволюционном скачке» зауроподов», — сообщает «Палеоимперия».

Зауроподы, по мнению палеонтологов, появились почти одновременно на всех древнейших континентах. Это случилось в середине Юрского периода. Именно тогда огромные стада этих динозавров оттеснили всех прочих травоядных. Однако меловой период изменил мир. Многие палеонтологи сходятся во мнении, что зауроподы не сумели приспособиться к появлению покрытосеменных растений и в результате вымерли. Но в их распоряжении были миллионы лет, в течение которых они имели возможность оставить следы в мягкой грязи вдоль береговой линии. И не только в Англии!

Ранее в 2018 году на острове Скай в Шотландии также были найдены 50 следов, сделанных ауроподами и тероподами, но эта находка относится к иному временному промежутку — шотландские отпечатки датируются 170 миллионами лет до Среднеюрского периода, тогда как следы в карьере Пурбека относятся к более раннему Меловому периоду.

News.ru писал об исследованиях российских палеонтологов, в распоряжении которых оказались отдельные части скелета другого травоядного ящера — гадрозавра. Наш отечественный динозавр был утконосым и существенно уступал по размерам своим сородичам с Побережья Юрского периода в Англии: в длину он достигал всего шесть метров, зато, как доказали учёные, был способен передвигаться как на двух, так и на четырёх конечностях.