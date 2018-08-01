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В Ростовской области прошла акция «День участкового»
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В Ростовской области прошла акция «День участкового» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Жители трех районов Ростовской области приняли участие в акции «День участкового». В рамках мероприятия участковые уполномоченные полиции Пролетарского, Каменского и Дубовского районов ознакомили граждан и журналистов с особенностями своей работы на административных участках.
На территории Дубовского района лейтенант полиции Семен Глущенко посетил граждан — владельцев оружия. Полицейский проверил порядок хранения, единицы оружия, наличие разрешения. Также журналисты вместе с полицейским составляли протоколы, проводили профилактические беседы с подучетными гражданами и обеспечивали охрану общественного порядка.
В Пролетарском районе участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Ярослав Деменков вместе с корреспондентами в рамках акции провели с местными жителями профилактические беседы о недопущении совершения преступлений и правонарушений, а также посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В Каменском районе утро участкового уполномоченного полиции старшего лейтенанта полиции Сергея Шевцова началось с приема граждан. Полицейский ответил на вопросы, волнующие население, а также разъяснил требования действующего законодательства. Также в этот день при обходе административного участка он провел профилактическую беседу с несовершеннолетними.
По итогам дня, проведенного совместно с полицейскими, журналисты отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению партнерских отношений общества и полиции, убеждают местных жителей в том, что участковый всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
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