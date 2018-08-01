1 августа стартует прием заявок на участие в Открытом конкурсе «Лидер климатического развития» 

Конкурс проводится в рамках Климатического форума. Участники — организации, поддерживающие природоохранные инициативы.
Основной целью конкурса является отбор и популяризация лучших идей и практик в области экологии, создания дружественной городской среды и развития технологий для умных городов.
Конкурс проводится среди уже реализованных на территории РФ экологических проектов. Главным критерием отбора станет эффективность и полезность реализованных проектов для горожан.
В жюри конкурса войдут специалисты в области экологии и устойчивого развития. Будет выбрано по 3 лучших проекта в каждой из 5 номинаций:
• Лучший проект в области эко-волонтерства
• Лучший проект в области эко-просвещения
• Лучший проект в области эко-инноваций
• Лучший эко-проект на потребительском рынке
• Лучший проект в области эко-городов будущего
К участию в конкурсе допускаются компании, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, проектные бюро и другие юридические лица. Материалы принимаются не позднее 30 августа 2018 года.
Награждение победителей состоится в рамках проведения Климатического форума городов России 2018 в сентябре 2018 года.
Напомним, в 2017 год победителями стали:
В номинации «Лучший проект по развитию социально-значимых экологических инициатив с вовлечением сообществ»
1 место — Волонтерский экологический штаб города Череповца. Экологический проект «Зеленый регион 35»
2 место — ГБОУ г. Москвы № 734 «Школа самоопределения» им. А. Н. Тубельского, Дошкольное отделение. Проект «Создание устойчивого природного ландшафта в детском саду мегаполиса как основы образования и экологического развития детско-взрослого сообщества»
3 место — Автономная некоммерческая организация «Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО». Международный добровольческий лагерь «Ecological Raids».
В номинации «Вклад в климатическое развитие (безопасность) региона»
1 место — ПАО «Мосэнерго». Комплексное внедрение парогазовых технологий на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»
3 место — АО Воркутауголь. Утилизация дегазационного метана на объектах «Воркутауголь
В номинации „Эко-корпорация Года Экологии в России“
Диплом за вклад в развитие городской системы — ПАО „Мосэнерго“. Реализация требований экологической политики ПАО „Мосэнерго“
Диплом за экологический подход к проектированию строительства промышленных предприятий — ЗАО LOreal. Расширение завода L’Oreal Ворсино
Диплом за внедрение инноваций — АО „РУСАЛ Красноярск“. Экологически приемлемая технология Содерберга
В номинации „Визионеры“ — создавая, проецируя, визуализируя будущее. Номинация для студентов и студенческих коллективов.
1 место — Варенцов Михаил Иванович (МГУ имени М. В. Ломоносова) „Моделирование климатических сценариев развития Московского мегаполиса в условиях глобального потепления климата XXI века“
2 место — Серегина Анастасия Александровна, Латыева Екатерина Викторовна, Пилюгаев Илья Викторович (ФГБОУ ВО „Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при РАХ“) „Проект эко балка в селе Тавайваам“
3 место — Касымов Жан Викторович, Сим Оксана Владимировна (НИУ МГСУ Институт гидротехнического и энергетического строительства) „Оценка соответствия международному экологическому стандарту BREEAM при благоустройстве территории прогулочного маршрута вдоль правого берега р. Яузы в г. Москве“.
Специальный приз жюри — Будникова Анна Александровна (КазГАСУ) „Гидрологический кластер. Научно-образовательный комплекс мониторинга реки Волги“.
По вопросам участия и партнерства e-mail: climateforum2018@gmail.com Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы