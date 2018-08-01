1 августа стартует прием заявок на участие в Открытом конкурсе «Лидер климатического развития»

Конкурс проводится в рамках Климатического форума. Участники — организации, поддерживающие природоохранные инициативы.

Основной целью конкурса является отбор и популяризация лучших идей и практик в области экологии, создания дружественной городской среды и развития технологий для умных городов.

Конкурс проводится среди уже реализованных на территории РФ экологических проектов. Главным критерием отбора станет эффективность и полезность реализованных проектов для горожан.

В жюри конкурса войдут специалисты в области экологии и устойчивого развития. Будет выбрано по 3 лучших проекта в каждой из 5 номинаций:

• Лучший проект в области эко-волонтерства

• Лучший проект в области эко-просвещения

• Лучший проект в области эко-инноваций

• Лучший эко-проект на потребительском рынке

• Лучший проект в области эко-городов будущего

К участию в конкурсе допускаются компании, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, проектные бюро и другие юридические лица. Материалы принимаются не позднее 30 августа 2018 года.

Награждение победителей состоится в рамках проведения Климатического форума городов России 2018 в сентябре 2018 года.

Напомним, в 2017 год победителями стали:

В номинации «Лучший проект по развитию социально-значимых экологических инициатив с вовлечением сообществ»

1 место — Волонтерский экологический штаб города Череповца . Экологический проект «Зеленый регион 35»

2 место — ГБОУ г. Москвы № 734 «Школа самоопределения» им. А. Н. Тубельского, Дошкольное отделение. Проект «Создание устойчивого природного ландшафта в детском саду мегаполиса как основы образования и экологического развития детско-взрослого сообщества»

3 место — Автономная некоммерческая организация «Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО». Международный добровольческий лагерь «Ecological Raids».

В номинации «Вклад в климатическое развитие (безопасность) региона»

1 место — ПАО «Мосэнерго» . Комплексное внедрение парогазовых технологий на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»

3 место — АО Воркутауголь . Утилизация дегазационного метана на объектах «Воркутауголь

В номинации „Эко-корпорация Года Экологии в России“

Диплом за вклад в развитие городской системы — ПАО „Мосэнерго“. Реализация требований экологической политики ПАО „Мосэнерго“

Диплом за экологический подход к проектированию строительства промышленных предприятий — ЗАО LOreal. Расширение завода L’Oreal Ворсино

Диплом за внедрение инноваций — АО „РУСАЛ Красноярск“. Экологически приемлемая технология Содерберга

В номинации „Визионеры“ — создавая, проецируя, визуализируя будущее. Номинация для студентов и студенческих коллективов.

1 место — Варенцов Михаил Иванович ( МГУ имени М. В. Ломоносова ) „Моделирование климатических сценариев развития Московского мегаполиса в условиях глобального потепления климата XXI века“

2 место — Серегина Анастасия Александровна, Латыева Екатерина Викторовна, Пилюгаев Илья Викторович (ФГБОУ ВО „Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при РАХ“) „Проект эко балка в селе Тавайваам“

3 место — Касымов Жан Викторович, Сим Оксана Владимировна (НИУ МГСУ Институт гидротехнического и энергетического строительства) „Оценка соответствия международному экологическому стандарту BREEAM при благоустройстве территории прогулочного маршрута вдоль правого берега р. Яузы в г. Москве“.

Специальный приз жюри — Будникова Анна Александровна (КазГАСУ) „Гидрологический кластер. Научно-образовательный комплекс мониторинга реки Волги“.

По вопросам участия и партнерства e-mail: climateforum2018@gmail.com Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы