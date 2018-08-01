Коровий спор. Закроют ли опытную ферму в хуторе Степановский?

Уже несколько месяцев в хуторе Степановский Оренбургского района говорят о том, что в скором времени закроют опытно-торговую ферму, принадлежащую Покровскому сельскохозяйственному колледжу. Тревогу бьют даже не студенты и преподаватели, а те, для кого эта ферма стала чуть ли не единственным местом работы. Корреспондент « АиФ Оренбург » отправился на место, чтобы разобраться в ситуации.

Без работы и жилья?

Хутор Степановский хоть и находится совсем рядом с областным центром, но обилием рабочих мест похвалиться не может.

«Школа, колледж да ферма — вот и все места, где можно устроиться на работу, — признаются местные жители. — И если в первые два учреждения можно устроиться при наличии специального образования, то на ферме оно не требуется».

Елена Калягина 20 лет проработала здесь дояркой, когда узнала, что под сокращение могут попасть 30 человек из 50 работающих, заволновалась. «Мне 49 лет, и я здесь такая не одна, — говорит женщина. — Куда мы сможем устроиться в таком возрасте? Говорят, что сократят доярок, водителей молоковозов и механизаторов, но нам всем здесь уже больше 40. Кроме этой работы, мы вряд ли сможем куда-то устроиться».

Часть работников рискует остаться не только без зарплаты, но и без жилья. Некоторые сотрудники проживают в общежитии при колледже, комнаты в котором им предоставляют по трудовому договору. Не будет работы, придется освободить жилье.

На ферме проходили практику и студенты, в том числе и из аграрного университета, филиалом которого и является Покровский сельскохозяйственный колледж. Если с фермы сведут коров, то будущие ветеринары не смогут оттачивать практические навыки, придется искать другие места.

Будут деньги — будет ферма

Администрация колледжа не скрывает — проблемы есть и давно. Учебное учреждение не является сельхозтоваропроизводителем, а значит — не имеет права получать государственную поддержку. При этом, затраты на корма для скота, его содержание и зарплату людям растут с каждым годом.

— Литр молока мы сдаем на переработку по цене 13 рублей, его реальная себестоимость — 27 рублей, — делится и.о. директора Покровского сельскохозяйственного колледжа Сергей Сорокун. — Закупочная цена не менялась с 2012 года, а цены на корма и ГСМ растут по несколько раз за год. на сегодня мы имеем печальные показатели — ферма приносит убытков на 600-900 тысяч рублей ежемесячно.

Несмотря на все это, Сергей Васильевич говорит о том, что у колледжа есть желание сохранить опытное хозяйство, но для этого нужно прибегнуть к ряду реформ.

«Если сохранять ферму, то совершенно в другом виде, — говорит он. — С точки зрения образования она очень сильно устарела, нужна модернизация, и уже есть технологии, которые могут существенно повысить эффективность подобного хозяйства. Но на это нужны серьезные деньги».