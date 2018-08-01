«Братва! Не стреляйте друг в друга!»

Трагические события 2 мая 2014 года пополнили политическую фразеологию украинских националистов глумливой издевательской фразой: «сами себя сожгли». С тех пор она на разные лады звучит в патриотической пропаганде. Так, украинские СМИ не уставали писать о том, что донецкие и горловские сепаратисты сами обстреливают свои жилые кварталы. А авиаудар по центру Луганска сперва пытались объяснить тем, что в Луганской обладминистрации сами взорвали себя, попытавшись попасть в самолет из гранатомета.

Прошло несколько лет, и ироничная судьба все чаще заставляет повторять слова «сами себя убили» применительно к самим украинским националистам — только уже на самом полном серьезе. Бывшие участники так называемой антитеррористической операции (АТО), как правило, оказываются причастными к большинству резонансных преступлений, совершенных против патриотических политиков, активистов и ветеранов. Хотя поначалу в этих нападениях и убийствах каждый раз пытаются найти руку Кремля.

Виталий Олешко Сармат

Печальный список таких инцидентов пополнился вчера сразу двумя резонансными убийствами. В приморском городе Бердянске среди белого дня застрелили ветерана батальона «Донбасс» Виталия Олешко, известного среди соратников под позывным «Сармат» — который оказался в Иловайском котле, провел полгода в плену, а после освобождения стал одним из лидеров местного сообщества добробатовцев.

Киллер с особым цинизмом расстрелял националиста на глазах у его жены, дважды выстрелив в него из охотничьего ружья.

Патриотические блогеры сразу же обвинили в покушении иностранных террористов и диверсантов, которых заслали в Бердянск прямо из-за поребрика. Но уже через несколько часов полиция задержала по горячим следам группу причастных к этому преступлению лиц — включая непосредственного исполнителя убийства Сармата. Им оказался некто Артем Матюшин, снайпер с позывным «Заяц», который также является ветераном АТО, и, судя по публикациям в СМИ, успел засветиться сразу в трех националистических добробатах — «Торнадо», «Айдаре» и «Азове». Причем, в момент ареста подозреваемый был одет в футболку известного нацистского бренда Svastone — что достаточно ярко иллюстрирует его идейные взгляды.

Эти обстоятельства вряд ли удивили кого-то из украинцев, которым прекрасно известно, чем занимаются после демобилизации многие заслуженные участники антитеррористической операции на Донбассе. И даже сами АТОшники недовольно заговорили о том, что среди их побратимов слишком много уголовного элемента — что постоянно отражается в криминальной хронике Украины

«Стрелял в Днепре в копов торнадовец, сегодня тоже торнадовец, сидят дружной грядкой торнадовцы. Такое впечатление, будто туда всю уголовную шваль пособирали в 2014 году», — написал об этом правый блогер, известный под ником Данило Галицкий.

«В некоторых батальонах действительно было немало людей, которые имели отношение к преступному миру или были где-то недалеко от него. Но тогда на это закрывали глаза — они были готовы убивать за Украину, в то время как даже большинство контрактников в самом начале войны еще не могли переступить психологический барьер», — откровенно ответили ему в редакции паблика «Украинский военный портал». Это одно из первых публичных признаний о том, что в 2014 году организаторы добробатов активно укомплектовывали представителями преступного мира — освобождая жителей Донбасса от обременительных излишков материальных ценностей, а иногда и от тяжкого бремени земного существования.

Больше того — сразу же выяснилось, что покойный донбассовец Виталий Олешко также подозревался в причастности к криминалу. «В мае Сармат засветился в вымогательстве денег у фермеров. Есть запись разговора, где он вымогает. Причем, он подтверждал факт вымогательства», — сообщил об этом сегодня националист Александр Литаков.

Кроме того, некоторое время назад Олешко безнаказанно избил местного депутата. И все это дает явный намек на то, что убийство бердянского националиста вполне могло быть связано с разборками в местной преступной среде. А значит, его уже не получится списать на очередную спецоперацию Москвы , как это поначалу пыталась сделать патриотическая общественность.

Впрочем, Сармат оказался не единственной жертвой своих собственных соратников по борьбе. Схожий инцидент произошел в эти же дни на Харьковщине, в городе Лозовая. Как раз вчера там обнаружили тело двадцатитрехлетнего военнослужащего батальона «Донбасс-Украина» Константина Казакова . Как оказалось, его жестоко убили двое собственных сослуживцев. Поссорившись с Казаковым, они нанесли ему тяжкие увечья, а затем задушили и попытались спрятать труп в городском коллекторе.

«Мотив преступления сейчас устанавливается. Могу только сказать, что это произошло в состоянии алкогольного опьянения. Было совместное распитие спиртных напитков», — рассказывает об обстоятельствах этого преступления заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

Оба этих случая являются очередными эпизодами в длинном списке тяжелых преступлений, которые регулярно совершают бывшие участники АТО на Донбассе. Украину наводнила масса людей, которые не могут устроить свою жизнь в результате социального кризиса, все чаще применяя на практике освоенное на фронте умение грабить и убивать. Они привезли домой массу незарегистрированного оружия, и буквально наводнили собою преступный мир. Так что во всех криминальных разборках, которые стали обычными для нынешней Украины, как правило, так или иначе замешаны ветераны националистических добробатов.

«Братва! Не стреляйте друг в друга!» — поет для них старый криминальный шлягер времен лихих девяностых, который приобрел сейчас новую актуальность в нашей стране.