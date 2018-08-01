В парке «Ангарские пруды» Дмитровского района САО открылся летний кинотеатр

С 1 августа по 9 сентября в парке «Ангарские пруды» в рамках проекта «Московское кино» будет работать бесплатный летний кинотеатр. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 25-27 августа.

Кинотеатр расположен рядом с амфитеатром со стороны Ангарской улицы и рассчитан на 200 мест. В программе — репертуар для маленьких и взрослых, советская киноклассика и новинки кинопроката, мультфильмы и комедии, детективы и мелодрамы, выбранные москвичами на сайте «Активный гражданин». Сеансы будут проходить 5 дней в неделю, со среды по воскресенье. Расписание показов кинофильмов можно узнать на сайте: http://liapark.ru/letnie-kinoteatry-moskino-first-week/.

Летний кинотеатр обладает удобной инфраструктурой, в нем можно не только смотреть кино, но и танцевать под любимую музыку, обмениваться книгами по программе буккроссинга, получать знания на мастер-классах и лекциях.