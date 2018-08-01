Эксперт оценил идею о переходе России на другую систему школьных оценок

Ранее газета «Известия» писала, что Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность пересмотра системы школьных оценок.

"На самом деле спорам об ограниченности возможности пятибалльной шкалы оценивания уже очень много даже не лет, а десятков лет. И попытки применить другие механизмы в экспериментальном порядке принимались. Что касается масштабного перехода всей страны на иную систему, (например) на 12-ти балльную систему, то без всякого сомнения, такое решение должно приниматься исключительно только после очень долгой, тщательной проработки", — сказал РИА Новости Молев.

Также он добавил, что такого рода изменения должны идти в ногу с другими инструментами оценки.

"Это не панацея сама по себе или не ключевая проблема, существующая в системе образования. Надо понимать во имя чего, ради каких целей результатов от их изменений мы ожидаем… Лишь один аспект не влияет в целом на результат", — заключил Молев.