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С 1 августа в Московском океанариуме на ВДНХ начала работать система распознавания лиц
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С 1 августа в Московском океанариуме на ВДНХ начала работать система распознавания лиц 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Новейшая система разработана сколковской компанией VisionLabs.
«Умные» камеры установили на входе, кассах и в залах, где расположены аквариумы. Система определяет пол, примерный возраст гостя океанариума, а также насколько он часто его посещает.
Инновационная технология не только позволяет обеспечить безопасность объекта, но и предоставляет данные, которые помогут составить руководству океанариума маркетинговую политику. С помощью системы распознавания лиц можно узнать, качеством каких услуг клиенты недовольны. На основе истории покупок и посещений можно составить список предпочтений посетителей.
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