С 1 августа в Московском океанариуме на ВДНХ начала работать система распознавания лиц

Новейшая система разработана сколковской компанией VisionLabs.

«Умные» камеры установили на входе, кассах и в залах, где расположены аквариумы. Система определяет пол, примерный возраст гостя океанариума, а также насколько он часто его посещает.

Инновационная технология не только позволяет обеспечить безопасность объекта, но и предоставляет данные, которые помогут составить руководству океанариума маркетинговую политику. С помощью системы распознавания лиц можно узнать, качеством каких услуг клиенты недовольны. На основе истории покупок и посещений можно составить список предпочтений посетителей.