Пожилой ученый из «Роскосмоса» слал секретные данные по интернет-переписке

«Секретные сведения, согласно материалам дела, были переданы по электронной переписке», — сказал источник.

Об аресте Кудрявцева сообщалось 22 июля — с ним в СИЗО «Лефортово» пообщались представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По словам представителя ОНК Евгения Еникеева, о причастности Кудрявцева к делу «прямо никто не сказал», объяснив, что дело засекречено. В Лефортовском суде Москвы , где обычно рассматриваются дела о госизмене, не стали комментировать эту информацию, сославшись на секретность.

21 июля источник сообщал, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже, а все подобные дела будут помечаться грифом «совершенно секретно».