Ячмень захватил Евразию с запада на восток 

Ольга Ковалева из Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова совместно с коллегами из США и Великобритании изучили историю распространения ячменя в Евразии. Они пришли к выводу, что, в отличие от ряда других сельхозкультур, он «двигался» по Старому свету с запада на восток. Соответствующая статья опубликована в PLoS One.
Ячмень (Hordeum vulgare) — одно из древнейших растений, употребляемых в пищу. Первый случай его приготовления в виде каши отмечен еще у неандертальцев, хотя, разумеется, речь идет о собирания дикого ячменя. Понимание истории его доместикации важно для реконструкции истории человеческих обществ эпохи неолита.
Исследователи решили проследить процесс распространения возделывания ячменя с помощью простых ПЦР-маркеров (полимеразной цепной реакции). Они использовали генетический материал из 516 образцов трех подвидов ячменя, значительная часть которых была ранее найдена археологами и имела твердо установленные радиоуглеродные датировки. Образцы ДНК во всех случаях забирались из листьев. В них было выбрано 19 ПЦР-маркеров.
Авторы обнаружили, что самые древние образцы культивируемого ячменя найдены на западе Евразии, откуда они и распространились на восток. Причем процесс этот шел по целому ряду маршрутов — через внутриазиатский горный коридор (Памир, Тянь-Шань, Алтай), где ячмень оказался ко второму тысячелетию до нашей эры. К востоку от него эта культура появляется в первом тысячелетии до нашей эры. Второй маршрут — южноазиатский — от Ирана (ячмень появляется здесь в V-IV тысячелетии до нашей эры) к Индии (в III тысячелетии до нашей эры).
Интересно, что, по мнению авторов, вероятен вариант попадания ячменя из Индии (времен Хараппской доиндоевропейской цивилизации) в Китай в III-II тысячелетии до нашей эры. Генетические признаки (адаптация к мягким зимам) указывают на то, что такой ячмень использовали в севообороте с рисом, что типично для выращивания ячменя в рисоводческих культурах. Также исследователи считают возможным распространение ячменя по южной и, отдельно, по северной части Тибетского нагорья.
Последним крупным маршрутом продвижения ячменя на восток были северные степи. Впрочем, для жителя России их более привычно называть южными — северные они только в том плане, что лежат севернее других маршрутов экспансии этой культуры. Здесь ячмень появляется восточнее Центральной Азии в начале первого тысячелетия до нашей эры. В Японию, самую восточную часть своего евразийского ареала, ячмень попал сразу двумя путями — одна группа через северные степи, а другая — через Китай. Первая группа попала на север Японии довольно поздно — возможно, в результате контактов японцев с русскими.