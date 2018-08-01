Ячмень захватил Евразию с запада на восток

Ольга Ковалева из Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова совместно с коллегами из США Великобритании изучили историю распространения ячменя в Евразии. Они пришли к выводу, что, в отличие от ряда других сельхозкультур, он «двигался» по Старому свету с запада на восток. Соответствующая статья опубликована в PLoS One.

Ячмень (Hordeum vulgare) — одно из древнейших растений, употребляемых в пищу. Первый случай его приготовления в виде каши отмечен еще у неандертальцев, хотя, разумеется, речь идет о собирания дикого ячменя. Понимание истории его доместикации важно для реконструкции истории человеческих обществ эпохи неолита.

Исследователи решили проследить процесс распространения возделывания ячменя с помощью простых ПЦР-маркеров (полимеразной цепной реакции). Они использовали генетический материал из 516 образцов трех подвидов ячменя, значительная часть которых была ранее найдена археологами и имела твердо установленные радиоуглеродные датировки. Образцы ДНК во всех случаях забирались из листьев. В них было выбрано 19 ПЦР-маркеров.

Авторы обнаружили, что самые древние образцы культивируемого ячменя найдены на западе Евразии, откуда они и распространились на восток. Причем процесс этот шел по целому ряду маршрутов — через внутриазиатский горный коридор (Памир, Тянь-Шань, Алтай ), где ячмень оказался ко второму тысячелетию до нашей эры. К востоку от него эта культура появляется в первом тысячелетии до нашей эры. Второй маршрут — южноазиатский — от Ирана (ячмень появляется здесь в V-IV тысячелетии до нашей эры) к Индии (в III тысячелетии до нашей эры).

Интересно, что, по мнению авторов, вероятен вариант попадания ячменя из Индии (времен Хараппской доиндоевропейской цивилизации) в Китай в III-II тысячелетии до нашей эры. Генетические признаки (адаптация к мягким зимам) указывают на то, что такой ячмень использовали в севообороте с рисом, что типично для выращивания ячменя в рисоводческих культурах. Также исследователи считают возможным распространение ячменя по южной и, отдельно, по северной части Тибетского нагорья.