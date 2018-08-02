В рязанском СИЗО нарушили условия содержания подследственных

Прокурорские работники обошли все камеры режимного корпуса, помещения столовой, банно-прачечного комбината, карцеры; изучили личные дела подследственных, приказы по личному составу и спецконтингенту.

В результате проверка выявила несколько нарушений, а именно:

не соблюдена установленная норма санитарной площади в размере 4 кв. метров на одного человека;не соблюдено материально-бытовое обеспечение содержащихся в следственном изоляторе лиц.

Прокуратура внесла начальнику регионального УФСИН представление об устранении выявленных нарушений закона.