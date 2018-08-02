В рязанском СИЗО нарушили условия содержания подследственных 

Прокуратура проверила соблюдение законности в СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Прокурорские работники обошли все камеры режимного корпуса, помещения столовой, банно-прачечного комбината, карцеры; изучили личные дела подследственных, приказы по личному составу и спецконтингенту.
В результате проверка выявила несколько нарушений, а именно:
не соблюдена установленная норма санитарной площади в размере 4 кв. метров на одного человека;не соблюдено материально-бытовое обеспечение содержащихся в следственном изоляторе лиц.
Прокуратура внесла начальнику регионального УФСИН представление об устранении выявленных нарушений закона.