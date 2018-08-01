Можно брать. Крутая универсальная зарядка для путешественника

Можно брать. Крутая универсальная зарядка для путешественникаВо время путешествий, командировок или заграничных поездок часто приходится заряжать большой арсенал гаджетов.

Если в стране пребывания используется привычный для России тип розеток, то проблем не возникнет. Но вот в Америке, Азии и некоторых странах Европы придется искать переходники или специальные блоки питания.

В тему: Подставка для iPhone с USB-портами для Mac Так, например, в США большинство гостиниц для иностранцев оборудованы лишь местным типом розеток, а администратор продаст переходник втридорога.

Поможет универсальный блок питания для путешествий.

Этот гаджет позволяет зарядить всю электронику практически в любой точке мира, где есть электрическая розетка.

Подключить к адаптеру можно европейскую, английскую, азиатскую или американскую вилку через универсальный коннектор. Сам блок питания имеет переключаемую вилку, можно раскрыть штекер для США, Австралии Великобритании или Европы.

Из других фишек девайса отметим наличие четырех USB-портов для зарядки гаджетов. Выдают 2.4А или суммарно до 3.4А, можно заряжать прожорливые фаблеты или планшеты.

С таким блоком питания в поездку можно не брать зарядки от смартфонов, камер или других небольших девайсов.

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