Ещё
Можно брать. Крутая универсальная зарядка для путешественника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Можно брать. Крутая универсальная зарядка для путешественника 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Крутая универсальная зарядка для путешественникаВо время путешествий, командировок или заграничных поездок часто приходится заряжать большой арсенал гаджетов.
Если в стране пребывания используется привычный для России тип розеток, то проблем не возникнет. Но вот в Америке, Азии и некоторых странах Европы придется искать переходники или специальные блоки питания.
В тему: Подставка для iPhone с USB-портами для Mac  Так, например, в США большинство гостиниц для иностранцев оборудованы лишь местным типом розеток, а администратор продаст переходник втридорога.
Поможет универсальный блок питания для путешествий.
Этот гаджет позволяет зарядить всю электронику практически в любой точке мира, где есть электрическая розетка.
Подключить к адаптеру можно европейскую, английскую, азиатскую или американскую вилку через универсальный коннектор. Сам блок питания имеет переключаемую вилку, можно раскрыть штекер для США, Австралии, Великобритании или Европы.
Из других фишек девайса отметим наличие четырех USB-портов для зарядки гаджетов. Выдают 2.4А или суммарно до 3.4А, можно заряжать прожорливые фаблеты или планшеты.
С таким блоком питания в поездку можно не брать зарядки от смартфонов, камер или других небольших девайсов.
Купить на AliExpress: 809 руб.
iPhones.ru: последние новости
За какие мемы и репосты вас могут посадить в России. Известные случаи Почему AirPods – это лучшие наушники в моей жизни Как активировать новый дизайн браузера Chrome на iOS и Mac
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью196
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов100
Порошенко потребовал от России денег264
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России268
Европейский чиновник признал Крым российским516
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение