«Рождественской стороне» грозит ликвидация

МАУК «Рождественская сторона» передадут в качестве подведомственного учреждения департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление в настоящий момент находится на стадии согласования. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в городской администрации 1 августа.

Тем не менее председатель комитета Законодательного собрания региона по жилищной политике и градостроительству, руководитель МАУК «Рождественская сторона» Александр Сериков опасается ликвидации учреждения и негативного влияния реорганизации на дальнейшую судьбу всего проекта.

Для проекта «Рождественская сторона» ликвидация МАУК — это, по крайней мере, высокая степень неопределенности. Как будет развиваться такая проектная линия, неизвестно, поскольку муниципальное учреждение культуры создавалось как опора для развития проекта «Рождественская сторона». Более того, учреждение сыграло большую роль в узнаваемости проекта.

Александр Сериков

руководитель МАУК «Рождественская сторона»

Как отметил Сериков, дальнейшая судьба сотрудников МАУК «Рождественская сторона» ему также неизвестна, вероятнее всего, этот вопрос будет решать ведомство, в которое переходит «Рождественская сторона», — департамент благоустройства и дорожного хозяйства.

Тем не менее Александр Сериков надеется продолжить работу по вопросам территории «Рождественская сторона» в качестве общественного деятеля.

Однако администрация Нижнего Новгорода заявляет, что кроме передачи МАУК департаменту благоустройства и дорожного хозяйства о каких-либо других изменениях речи пока не идет. Также мэрия напомнила о том, что последние два года культурно-развлекательные мероприятия в пределах улицы Рождественской — площади Маркина — Нижне-Волжской набережной организовывал департамент культуры.

Ранее сообщалось, что мэрия не планирует продлять работу летнего кинотеатра на Нижне-Волжской набережной.