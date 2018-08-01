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Создаются новые кассационные и апелляционные суды
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Создаются новые кассационные и апелляционные суды 

Время бухгалтера 2 часа назад
Система судов общей юрисдикции изменяется: вводятся новые апелляционные и кассационные суды.
Кассационные суды
Ключевым в этой реформе является образование отдельных кассационных судов.
Они будут выполнять функции нынешних президиумов областных и равных им судов (краевых, судов городов федерального значения и т.д.)
Кассационные суды будут рассматривать дела по кассационным жалобам на вступившие в законную силу решения районных судов и мировых судей, апелляционные определения областного и равного ему суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Функции президиума областного и равного ему суда общей юрисдикции будут ограничиваться принятием решений по организационным вопросам в пределах ведения соответствующего суда.
Всего будет создано 9 кассационных судов.
Апелляционные суды
Одновременно создаются отдельные апелляционные суды, которые будут являться второй инстанцией по отношению к областным и равным им судам при принятии ими решений в качестве первой инстанции.
Таким образом, апелляционные суды наделяются функциями по рассмотрению:
— апелляционных жалоб на решения областных судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции;
— частных жалоб на определения областных и равных им по гражданским и административным делам;
— апелляционных жалоб на промежуточные решения областных судов по уголовным делам;
— апелляционных жалоб на решения Мосгорсуда по делам о защите авторских и смежных прав;
— дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу судебных постановлений, принятых соответствующей судебной коллегией апелляционного суда общей юрисдикции.
Всего будет создано 5 апелляционных судов.
Областные и равные им суды остаются в качестве судов апелляционной инстанции.
Новая судебная структура показана на схеме.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 29.07.2018 № 1-ФКЗ  «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»
Вступил в силу 30.07.2018
(за исключением отдельных положений)
Официальный интернет-портал правовой информации, 30.07.2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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