Создаются новые кассационные и апелляционные суды

Система судов общей юрисдикции изменяется: вводятся новые апелляционные и кассационные суды.

Кассационные суды

Ключевым в этой реформе является образование отдельных кассационных судов.

Они будут выполнять функции нынешних президиумов областных и равных им судов (краевых, судов городов федерального значения и т.д.)

Кассационные суды будут рассматривать дела по кассационным жалобам на вступившие в законную силу решения районных судов и мировых судей, апелляционные определения областного и равного ему суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Функции президиума областного и равного ему суда общей юрисдикции будут ограничиваться принятием решений по организационным вопросам в пределах ведения соответствующего суда.

Всего будет создано 9 кассационных судов.

Апелляционные суды

Одновременно создаются отдельные апелляционные суды, которые будут являться второй инстанцией по отношению к областным и равным им судам при принятии ими решений в качестве первой инстанции.

Таким образом, апелляционные суды наделяются функциями по рассмотрению:

— апелляционных жалоб на решения областных судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции;

— частных жалоб на определения областных и равных им по гражданским и административным делам;

— апелляционных жалоб на промежуточные решения областных судов по уголовным делам;

— апелляционных жалоб на решения Мосгорсуда по делам о защите авторских и смежных прав;

— дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу судебных постановлений, принятых соответствующей судебной коллегией апелляционного суда общей юрисдикции.

Всего будет создано 5 апелляционных судов.

Областные и равные им суды остаются в качестве судов апелляционной инстанции.

Новая судебная структура показана на схеме.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»

Вступил в силу 30.07.2018

(за исключением отдельных положений)

Официальный интернет-портал правовой информации, 30.07.2018

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