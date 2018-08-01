Российским рыбакам упростили промысел

Как отмечается в заключении профильного Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности , суда, осуществляющие рыболовство в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе России , один раз уже прошедшие процедуру пограничного и таможенного контроля, не обязаны делать это вновь, если они не заходили во внутренние или территориальные воды иных государств. Рыбаки должны будут лишь уведомить органы власти о том, что их маршрут проходит через российскую госграницу.

Речь идет об устранении коллизии, относящейся к промыслу рыбаков в прибрежных водах и в российской исключительной экономической зоне, пояснил в беседе с "Российской газетой" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод . «Прибрежные воды, относящиеся к российской государственной границе, это 12 морских миль от берега, а исключительная экономическая зона — 200 морских миль. Во время промысла большие да и малые суда могут отклониться от госграницы и уйти в пределы нейтральных вод, но относящихся к российской исключительной экономической зоне. Происходит это по разным причинам — унесло течением, штормом, просто ушли в сторону, потому что изогнута береговая линия. Из-за этого к судам нередко возникали претензии у пограничников и таможенной службы », — пояснил Леонид Холод. Вопросы приводили к санкциям, иногда бьющим по бюджету рыболовных судов.

Сейчас, с принятием закона, суда, имеющие право на выход в исключительную экономическую зону, могут просто уведомить пограничников и таможню о своем намерении выйти за пределы госграницы, не опасаясь последующих вопросов и давления. «Закон формально легитимировал то, что происходит в жизни, упростив работу рыболовным судам», — отметил Леонид Холод.

При этом есть условие, что закон распространится только на суда, оснащенные техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую некорректируемую передачу информации об их местоположении, сказано в документе. На деле это означает, что судно должно быть оборудовано специальными средствами связи, которые позволяют отследить его местонахождение во время мониторинга. А то, что передача информации должна быть «некорректируемой», означает, что приборы должны быть такими, что их нельзя «подкрутить» и ввести в заблуждение тех, кто следит за продвижением судна", — пояснил эксперт.

Для потребителей, обычных едоков, это все означает потенциальное повышение качества рыбопродукции и снижение ее стоимости. «Упрощаются переходы с мест промысла до порта и обратно. Уменьшаются претензии пограничников и, соответственно, легитимное, а иногда и нелегитимное давление на рыбаков. Суда экономят деньги, быстрее доставляют улов в порт. Продукция будет свежее и дойдет до потребителя быстрее. Необходимость принятия закона обсуждалась давно, и хорошо, что он вступает в силу», — отметил Леонид Холод.