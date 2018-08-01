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В Миассе женщина заблудилась собирая грибы
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В Миассе женщина заблудилась собирая грибы 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 31 июля, жительница Миасса пошла собирать грибы из старой части города за Чашковский хребет и заблудилась в лесу. Блуждая по лесу она вышла на болото, однако выбраться самостоятельно не смогла.
«Женщина, 1962 года рождения, обратилась к спасателям Миасского отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области в 17:55», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Спасатели обследовали предполагаемый район, нашли потерявшуюся и вывезли ее в город.
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