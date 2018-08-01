Фельдшер посоветовала умирающему мужчине «потерпеть до завтра»

Фото googleusercontent.com На фельдшера по приему вызовов «скорой медицинской помощи» Кольчугинской ЦРБ возбудили уголовное дело. Её обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В данном случае речь идёт о смерти 64-летнего мужчины.

Следствие установило, что пенсионер долго жил в одиночестве, из-за этого страдал и переживал приступы депрессии. В один из очередных приступов 17 декабря 2017 года он порезал себя в области груди. Осознав происходящее, мужчина позвонил в скорую. Фельдшеру пенсионер пояснил, что ему необходима помощь, кроме того, он рассказал указал, что плохо себя чувствует и у него паралич, в конце разговора мужчина добавил фразу «не доживу до завтра».

К слову, последняя фраза пенсионера прозвучала в ответ на отказ фельдшера направить к нему карету скорой помощи. Но, медработник все равно мужчине дождаться прихода участкового врача, что могло произойти лишь на следующий день.

Следком , опираясь на Конституцию РФ и законодательство, регулирующее оказание бесплатных медуслуг, считает, что фельдшер была обязана зарегистрировать вызов и передать его бригаде.

«Не обладая правом самостоятельно принимать решение об отказе человеку, нуждающемуся в помощи, медицинский работник не зарегистрировала сообщение пенсионера, не направила к нему бригаду «скорой медицинской помощи», хотя имела реальную возможность в 18 часов 18 минут передать вызов свободной бригаде. Уже около 20 часов мужчина с трудом выбрался на лестничную площадку и постучал в дверь к соседям. Прибывшая, уже по их вызову, медицинская бригада госпитализировала пострадавшего. В 21 час 55 минут врачи констатировали смерть пациента от острой кровопотери», — сообщили нам в региональном Следкоме.

Судебная медэкспертиза подтвердила, что при своевременном оказании медицинской помощи была вероятность сохранить жизнь пенсионеру.

Фельдшер признала вину и факт ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, сообщив следователю, что была обязана зарегистрировать вызов как экстренный и направить гражданину, нуждающемуся в помощи, врачей.

По результатам расследования стало также известно, что в подразделении по приёму вызовов скорой медицинской помощи «Кольчугинской ЦРБ» это не первый подобный случай.