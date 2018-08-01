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Украинский философ: Мы не видим в стране развитых и независимых СМИ
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Украинский философ: Мы не видим в стране развитых и независимых СМИ 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Философ утверждает, что Украина страдает от «сверхморальности» и «сверхпатриотизма». Это «деактивирует» гражданское общество. Мало того, в этом виновата не только власть, а и сами общественники, в том числе журналисты.
«Сверхморальность проявилась тогда, когда Лещенко (Сергей Лещенко, депутат из БПП, в прошлом — журналист и активист — ред.) начали уничтожать за квартиру (за нетрудовые доходы в $350 тыс. он купил элитную квартиру в Киеве — ред.). Сверхморальность — это хорошее качество, когда радикально оцениваются моральные качества, скажем, антикоррупционера. Он совершил ошибку и за это его нужно затоптать, не будет ему веры», — сообщил Быстрицкий.
Но власть тут же воспользовалась этой сверхморальностью, как механизмом критики активистов. Радикальное морализаторство использовалось, как предлог для принятия закона об электронных декларациях для борцов с коррупцией.
А насчет сверхпатриотизма Быстрицкий заметил, что часть гражданского общества призывает поддерживать украинскую власть в условиях войны вопреки тому, что эта власть недемократическая, закрытая, не поддерживает диалог с гражданским обществом и не способна бороться с коррупцией.
Все это привело к состоянию в стране, который ученый называет системным. — ликвидация лидеров гражданского общества. Так, Интернет пестрит системной критикой подотчетности, некоррумпированности, открытости. То есть того, что может задеть интересы представителей власти. И в эту системность вкладываются большие деньги.
Сама же власть не сделала достаточных шагов по созданию условий для общественной активности. И в этом ее большая ошибка. Тем самым она не создала условий для формирований для себя же демократической оппозиции.
«Мы не видим нормальной публичной коммуникации. Власть не реагирует на преследование гражданских активистов. А когда ты вступаешь в публичную коммуникацию, она неприятна тем, что ты должен быть полностью открытым и честным. Но мы и не видим независимых, развитых средств массовой информации», — в частности, подчеркнул мыслитель.
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