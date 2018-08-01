На православном форуме в Москве можно будет совершить виртуальную экскурсию по храму 

Международный православный молодежный форум, который пройдет 23 августа на ВДНХ, готовит для гостей несколько впечатляющих премьер, публике впервые представят виртуальную экскурсию по храму и мобильное приложение «Наставник» — новейший онлайн-помощник для православных христиан, говорится в сообщении оргкомитета форума.
«Виртуальные экскурсии уже доступны во многих крупных музеях и храмах. Обычно они проводятся с использованием фотопанорам сооружений и их интерьеров. Посетители III Международного молодежного православного форума поучаствуют в уникальной виртуальной экскурсии, где почти все экспонируемое пространство создано студентами-программистами по аналогии с настоящим. Это оригинальная разработка студентов МФЮА», — говорится в сообщении.
Отмечается, что студенты сконструировали 3D-модели, продумали сценарий и записали текст экскурсий по храму преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Он построен в 2005–2010 годах в московском районе Котловка так же с участием студентов МФЮА.
«Студенты осуществили всю работу по созданию виртуальной модели храма. Фотографии использовались только для «перенесения» в виртуальную реальность икон: ведь это святыни, и нам это показалось более уместным. Это первая экскурсия по храму с таким уровнем погружения и достоверности. Она продемонстрирует молодежи, что виртуальная реальность может дать гораздо больше, чем просто развлечение: экскурсия будет очень информативной», — сказала руководитель проекта, старший преподаватель кафедры информационных технологий МФЮА Ольга Калашникова.
Кроме того, на форуме презентуют кулинарно-просветительский проект «Буквица вкуса».
«Недавно мы запатентовали сложную технологию выпекания полых булочек с нанесением на них буквиц церковно-славянского языка — «ѣ» (ять), «i» (и десятеричное), «Ѵ» (ижица) и — «ѳ» (фита). Эти буквицы украшали язык и помогали различать при написании слова, одинаково звучащие, но имеющие разный смысл. Нанесенные на кондитерское изделие, эти символы призваны напомнить о церковно-славянских корнях русского языка, заинтересовать молодежь в литературном и духовном наследии», — отметил создатель проекта Олег Носов.
Пустое пространство внутри булочки может заполняться любой начинкой из фермерских продуктов: фруктами, медом, ореховой пастой и другими. Всех гостей форума приглашают не только познакомиться с этим необычным гастрономическим проектом, но и поучаствовать в мастер-классах по выпеканию булочек и, конечно, в дегустациях. К 23 августа запустят и впервые представят на форуме самое многофункциональное на сегодняшний день православное мобильное приложение — «Наставник».
Автор идеи Игорь Горбунов говорит, что его вдохновил Instagram, точнее большая популярность православных календарей в этой соцсети.
«Существующие на данный момент православные приложения представляют собой главным образом онлайн-Библии. Я осознал, что в обществе существует потребность в более интерактивном ресурсе, направленном именно на церковно-приходскую жизнь», — пояснил Горбунов.
В приложении будет исчерпывающая информация обо всех православных праздниках, постах, молитвах, святых, которые почитаются в тот или иной день. Особенность приложения еще и в том, что оно персонализировано. Например, указав ближайший храм, пользователь будет оперативно узнавать о расписании церковных служб. Пообщаться со священнослужителями тоже можно онлайн.
Форум организует Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви совместно с правительством Москвы. Вход свободный. Посетителям нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте http://pravoslavieforum.ru.
Международный православный молодежный форум состоится уже в третий раз. В этом году он пройдет 23 августа в павильоне №75 на ВДНХ. Гостей форума ждет встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и презентации 50 перспективных проектов в различных сферах: сельского хозяйства, добровольческой деятельности, традиционных ремесел, высоких технологий, культуры и спорта. Лучшие из них удостоятся грантов Патриарха и мэра Москвы на дальнейшее развитие.
Зарегистрировавшись для участия в Форуме, все желающие смогут поучиться азам иконописи и реставрации деревянных церквей, увидеть тактильные картины и автобус-храм, и поучаствовать в десятках мастер-классов, побывать на увлекательных лекциях и уникальных выставках.