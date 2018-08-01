Тема Дудя не раскрыта. Блогер покинул Салехард, искусанный комарами

Сегодня в аэропорту Салехарда известный журналист и блогер Юрий Дудь приоткрыл завесу тайны — зачем он приезжал на Ямал. Напомним, в понедельник звездную персону заметили в аэропорту, и до среды медиасообщество гадало, к кому и зачем пожаловал Юрий.

Специалистам медиаканала «Я молод» удалось поговорить со звездой. Юрий Дудь сообщил, что тайны из своего посещения не делал.

«Как шумно, однако, стало жить. Нет никакой тайны, я просто приехал по некоторым делам на Север своей родной, любимой страны. Никогда не был на русском Севере, вот на таком прям севере-севере. Мне нужно было сюда приехать. Я приехал, провел здесь около 50 часов. И полон впечатлений, и просто съеденный комарами отсюда уезжаю», — сыронизировал Юрий Дудь.

Кроме комаров, Юрий Дудь отметил ямальский климат. До сих пор он представлял русский Север иначе.

«Запомнилась реплика очаровательной девушки с «ресепшена», которая сказала: «Приезжайте к нам в ноябре, в декабре — здесь не холодно!». Я подумал, что не холодно — это примерно исландский нехолод: там же не бывает меньше 10. «Не холодно — это сколько?», — спросил я. Она сказала: «Минус 40, но если нет ветра, то не холодно». И я понял, что когда людям не холодно в минус 40, то это замечательно», — рассказал блогер.

Юрий Дудь отметил, что еще раз приехал бы на Ямал с радостью и интересом. Но жить в наших условиях долго не смог бы. Он также сказал, что ему интересны люди вне зависимости от регалий и званий.

«Главным правилом у нас всегда считалось, что нам не важны погоны — важно содержание. И какой бы звездой человек ни был, если он говорит неинтересные вещи или журналист делает с ним неинтересное интервью — это интервью не выходит. А если человек — самый последний ноунейм, но он при этом рассказывает какую-то интересную историю, которой надо поделиться с людьми, то, безусловно, он точно у нас появится», — пояснил Юрий Дудь.

О конкретной цели своего визита блогер говорить все-таки воздержался.