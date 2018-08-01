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«Живую» остановку у рынка «Шапито» поменяют на «парник»
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«Живую» остановку у рынка «Шапито» поменяют на «парник» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре в ближайшее время установят 30 новых установок. Об этом 63.ru сообщили в городской администрации.
— Работы по монтажу павильонов начнут в августе этого года, — рассказали в мэрии Самары. — В первую очередь их установят там, где уже есть оборудованная и отремонтированная площадка. Потом подрядчики перейдут к остальным остановкам. Деньги на установку выделят из городского бюджета.
В июле муниципальное предприятие «Самараинформресурс» заключило контракт с ООО «Тольяттинские металлические конструкции». Изготовление 32 остановок представители компании оценили в 2 450 000 рублей. Деньги поступят из бюджета МП.
За прозрачную крышу из поликарбоната остановки прозвали парниками
Представители мэрии назвали адреса, где в ближайшее время обновят остановки.
7 павильонов установят на Аэропортовском шоссе: на остановке «Пост ГИБДД» (нечетная сторона), а также по обеим сторонам улиц Грибоедова, Орловской и Транзитной. На Зубчаниновском шоссе установят 10 павильонов: на Краснопресненской, Офицерской, Магистральной и на остановках «Развилка» и «Магазин». Еще два павильона установят на Ракитовском шоссе, у СУМР-1.
На проспекте Кирова городские власти заменят остановки «Заводское шоссе», «Профтехучилище», «Проходная ОАО „Моторостроитель“», «Береговая» и «Завод „Экран“».
Также в Самаре обновят остановку «7-й участок» на Сергея Лазо в Красноглинском районе. Последним в список внесли павильон на нечетной стороне улицы Георгия Димитрова, у рынка «Шапито». На эту остановку часто жаловались местные жители, и за частые падения ее прозвали живой.
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