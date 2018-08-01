«Живую» остановку у рынка «Шапито» поменяют на «парник»

Самаре в ближайшее время установят 30 новых установок. Об этом 63.ru сообщили в городской администрации.

— Работы по монтажу павильонов начнут в августе этого года, — рассказали в мэрии Самары. — В первую очередь их установят там, где уже есть оборудованная и отремонтированная площадка. Потом подрядчики перейдут к остальным остановкам. Деньги на установку выделят из городского бюджета.

В июле муниципальное предприятие «Самараинформресурс» заключило контракт с ООО «Тольяттинские металлические конструкции». Изготовление 32 остановок представители компании оценили в 2 450 000 рублей. Деньги поступят из бюджета МП.

За прозрачную крышу из поликарбоната остановки прозвали парниками

Представители мэрии назвали адреса, где в ближайшее время обновят остановки.

7 павильонов установят на Аэропортовском шоссе: на остановке «Пост ГИБДД» (нечетная сторона), а также по обеим сторонам улиц Грибоедова, Орловской и Транзитной. На Зубчаниновском шоссе установят 10 павильонов: на Краснопресненской, Офицерской, Магистральной и на остановках «Развилка» и «Магазин». Еще два павильона установят на Ракитовском шоссе, у СУМР-1.

На проспекте Кирова городские власти заменят остановки «Заводское шоссе», «Профтехучилище», «Проходная ОАО „Моторостроитель“», «Береговая» и «Завод „Экран“».