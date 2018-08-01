В Кузбассе страж порядка отказался общаться с собакой-хулиганом

Довольно курьезный случай произошел в столице Кузбасса. К сотруднику правоохранительных служб обратились местные жители, которые посетовали на то, что у дома, расположенного по проспекту Октябрьскому, лает собака. Причем для «общения» со случайными прохожими животное выбирает ночные часы и тем самым мешает горожанам спать.

В соцсетях появилась информация об этом случае. По словам полицейского, опросить заявителя не представилось возможным, поскольку на звонок никто не ответил: «Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире», — резюмировал страж порядка.

В свою очередь интернет-пользователи отметили: «А зря не побеседовал))) Общий язык точно бы нашли!», а некоторые поддержали полицейского: «Радоваться надо. Лает, значит есть проблема. Понимает для чего она сидит и охраняет. Вышли бы из дома и похвалили собаку».