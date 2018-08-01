«Вековой» дом на Набережной VI Армии капитально ремонтируют в Вологде

Дому на Набережной VI Армии, 95, уже более 100 лет. Сейчас подрядчик приводит в порядок фасад, фундамент, устанавливает приборы учета электроэнергии. Ход работ сегодня оценили депутаты-единороссы Законодательного Собрания области.

При снятии штукатурки выяснилось, что часть кирпичной кладки здания раскрошилась или обвалилась. Из-за этого были внесены изменения в список работ и проведен новый конкурс среди подрядчиков. Тем не менее все работы будут выполнены в ранее установленный срок — к 15 октября.

Комиссия также проинспектировала капитально ремонтируемый дом на Старом шоссе, 7, где был заменен тепловой узел. Замена оборудования необходима для уменьшения подачи теплоносителя. В осенне-зимний период в квартирах этого дома стоит невыносимая жара. Когда в каждой квартире заменят счетчики, платить за тепло жильцы будут меньше. Эти работы запланированы на 2019 год.

«Мы работаем с обращениями людей и контролируем реализацию программы капитальных ремонтов многоквартирных домов на всех этапах — начало работ, их ход, приемка с участием собственников квартир. Все вопросы стараемся решать на месте», — отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Вологодской области Денис Долженко.