Подмосковные коммунальщики повысили квалификацию

Более тысячи работников предприятий жилищно-коммунального комплекса Подмосковья прошли обучение по программам повышения квалификации c начала года. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов в среду, 1 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Наиболее востребованными учебными курсами в этом году стали «Электробезопасность», «Охрана труда», «Оператор котельной», «Пожарно-технический минимум», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Кроме того, многие специалисты освоили смежные специальности.

В октябре прошлого года министр ЖКХ Мособласти Евгений Хромушин сообщил, что подмосковных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства проверят на профессиональную пригодность. В первую очередь планировалось проверить компетенции персонала управляющих компаний.

Чиновник пояснил, что инициатива призвана привлечь в отрасль специалистов высокого уровня, что в свою очередь скажется на качестве оказания услуг. Он также призывал внедрить практику аттестации сотрудников сферы ЖКХ. «Не прошел аттестацию — не можешь даже сады поливать», — говорил он.