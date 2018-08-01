Ещё
Подмосковные коммунальщики повысили квалификацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковные коммунальщики повысили квалификацию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Более тысячи работников предприятий жилищно-коммунального комплекса Подмосковья прошли обучение по программам повышения квалификации c начала года. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов в среду, 1 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».
Наиболее востребованными учебными курсами в этом году стали «Электробезопасность», «Охрана труда», «Оператор котельной», «Пожарно-технический минимум», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Кроме того, многие специалисты освоили смежные специальности.
В октябре прошлого года министр ЖКХ Мособласти Евгений Хромушин сообщил, что подмосковных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства проверят на профессиональную пригодность. В первую очередь планировалось проверить компетенции персонала управляющих компаний.
Чиновник пояснил, что инициатива призвана привлечь в отрасль специалистов высокого уровня, что в свою очередь скажется на качестве оказания услуг. Он также призывал внедрить практику аттестации сотрудников сферы ЖКХ. «Не прошел аттестацию — не можешь даже сады поливать», — говорил он.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью175
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов80
Европейский чиновник признал Крым российским495
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России263
Порошенко потребовал от России денег251
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение