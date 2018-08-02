Ещё
В районе Марьино станцуют под ретромузыку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

В районе Марьино станцуют под ретромузыку 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В Дюссельдорфском парке пройдут танцы под ретромузыку. Об этом рассказал один из организаторов мероприятия.
— Дискотека пройдет под открытым небом на территории Дюссельдорфского парка. Посетители станцуют под полюбившиеся шлягеры прошлых лет и приятно проведут время, — уточнил один из организаторов.
Танцевальный вечер состоится 3 августа. Начало в 17.00. Вход свободный. Ограничений по возрасту для гостей нет.
Напомним, что Дюссельдорфский парк расположен на пересечении Перервинского бульвара, улиц Белореченская и Новомарьинская. (еп)
Управа района Марьино: последние новости
Более 100 услуг в центре «Мои документы» района Марьино стало можно оформить одним заявлением Библиотека № 129 района Марьино поделилась планами на август На Новомарьинской улице пройдет праздник варенья
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить117
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании501
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение