В районе Марьино станцуют под ретромузыку

В Дюссельдорфском парке пройдут танцы под ретромузыку. Об этом рассказал один из организаторов мероприятия.

— Дискотека пройдет под открытым небом на территории Дюссельдорфского парка. Посетители станцуют под полюбившиеся шлягеры прошлых лет и приятно проведут время, — уточнил один из организаторов.

Танцевальный вечер состоится 3 августа. Начало в 17.00. Вход свободный. Ограничений по возрасту для гостей нет.

Напомним, что Дюссельдорфский парк расположен на пересечении Перервинского бульвара, улиц Белореченская и Новомарьинская. (еп)