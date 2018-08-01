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Совет АП наказал защитника за недостойные фото в адвокатском досье
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Совет АП наказал защитника за недостойные фото в адвокатском досье 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Совет Палаты адвокатов Самарской области привлек к дисциплинарной ответственности адвоката, угрожавшего клиенту «итальянской забастовкой» на судебных заседаниях при отказе от оплаты его услуг.
Ранее в адвокатскую палату поступили жалобы на адвоката Ш. В апреле 2017 года заявительница Г. заключила с адвокатом соглашение об оказании юрпомощи в интересах А. Однако, как следует из жалоб, адвокат ненадлежащим образом оформил свои отношения с доверителями. В частности, в соглашении не конкретизировались условия выплаты и размер вознаграждения юристу — была лишь ссылка на решение Совета ПАСО о рекомендуемых минимальных ставках за оказание юрпомощи. Квитанции о получении от клиентов 120 000 руб. им не были оформлены и выданы. На стадии слушания дела в апелляции А. вынужден был отказаться от услуг адвоката, поскольку тот заявил о намерении формально присутствовать в судебных заседаниях из-за невыплаты ему вознаграждения и направил клиентам претензии на общую сумму 211 000 руб. с угрозами о принудительном взыскании.
Квалификационная комиссия, рассмотрев жалобу клиентов и объяснения адвоката, нашла в его действиях целый ряд нарушений. В частности, он не получил согласие своего подзащитного А. с условиями соглашения, не ознакомил его с договором, хотя никаких препятствий для этого не было — А. находился под домашним арестом.
Документами подтверждалось получение лишь 80 000 из 120 000 руб., выплаченных ему, по заверениям клиентов. При этом в кассу адвокатского образования полученное вознаграждение адвокат не внес. Установить получение адвокатом от доверителей иного вознаграждения оказалось невозможно.
Вопрос финансовых взаиморасчетов адвоката и доверителя может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства. При этом квалификационная комиссия отметила, что отсутствие на соглашении письменного одобрения его условий доверителем и подписей в актах выполненных работ от имени клиентов, вероятно, создадут адвокату препятствия для взыскания отработанного гонорара в судебном порядке.
Для подтверждения проведенной работы адвокат представил в комиссию адвокатское производство, в котором должны содержаться копии заявлений, ходатайств и иных документов. Изучив это досье, комиссия пришла к выводу, что фотокопии процессуальных документов «изготовлены не в процессе осуществления адвокатской деятельности, а одномоментно в целях дисциплинарного производства, на что указывают одни и те же ракурс и точка съемки прошитого и пронумерованного тома уголовного дела, хотя даты протоколов следственных действий различны».
В результате квалификационная комиссия посчитала, что адвокат Ш. нарушил нормы законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, а также ненадлежащим образом исполнял профессиональные обязанности перед доверителем. Совет палаты, учитывая, что ранее Ш. не привлекался к дисциплинарной ответственности, вынес ему предупреждение о прекращении статуса.
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