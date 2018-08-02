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Венедиктов: Орхан Джемаль обращался за пресс-картой «Эха Москвы» перед поездкой в Африку
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Венедиктов: Орхан Джемаль обращался за пресс-картой «Эха Москвы» перед поездкой в Африку 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Погибший в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналист Орхан Джемаль обращался к главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову за пресс-картой для поездки в Африку. Об этом Венедиктов сообщил журналистам в четверг в ходе поездки в Улан-Удэ.
"Полтора месяца тому назад Орхан Джемаль пришел ко мне и спросил, можно ли попросить пресс-карту «Эха Москвы» для поездки. Он не сказал куда, сказал в Африку, для съемок фильма про наемников в Африке. Я ему сказал, что, конечно, если тебе надо, я выдам тебе карту «Эха Москвы», то есть я уже знал, но это был такой проходной элемент для меня", — сказал Венедиктов, не уточнив, выдал ли пресс-карту Джемалю.
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