Венедиктов: Орхан Джемаль обращался за пресс-картой «Эха Москвы» перед поездкой в Африку

"Полтора месяца тому назад Орхан Джемаль пришел ко мне и спросил, можно ли попросить пресс-карту «Эха Москвы» для поездки. Он не сказал куда, сказал в Африку, для съемок фильма про наемников в Африке. Я ему сказал, что, конечно, если тебе надо, я выдам тебе карту «Эха Москвы», то есть я уже знал, но это был такой проходной элемент для меня", — сказал Венедиктов, не уточнив, выдал ли пресс-карту Джемалю.