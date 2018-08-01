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«Это шанс на выживание»: Захарова посоветовала журналистам сообщать о поездках в МИД
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«Это шанс на выживание»: Захарова посоветовала журналистам сообщать о поездках в МИД 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Захарова посоветовала представителям СМИ обязательно сообщать о поездках в МИД РФ. А также, порекомендовала установить приложение «Зарубежный помощник», которое разработал МИД.
«Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мёртвую воду в живую. Но это еще один шанс на выживание в сложной ситуации» — комментирует просьбу Мария Захарова.
Напомним, вчера в ЦАР были найдены тела трех убитых. Ими оказались Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. При двоих были обнаружены журналистские пресс-карты «Известий». Однако, в пресс-службе «Известий» не подтвердили, что их корреспонденты находились в ЦАР.
Фото: mid.ru.
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