Ставка Швеции на Patriot стала сигналом России о новых рисках в Северной Европе

Планы Швеции по закупке американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и углублению сотрудничества с блоком НАТО являются для России сигналом о новых рисках в сфере безопасности в Северной Европе, считают эксперты.

Покупка Швеции у США комплексов Patriot

О решение приобрести у США комплексы Patriot заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист . По его словам, он уже дал соответствующее поручение управлению материального обеспечения Минолбороны.

Решение по комплексам Patriot Хультквист называет «важным, всеобъемлющим и большим делом» для Швеции. Первая поставка Patriot ожидается к 2021 году. На первом этапе ее стоимость составит около 1,14 млрд долларов, но полная цена будет более чем вдвое дороже.

«На решение Швеции во многом повлияли интересы американской внешней политики и военно-промышленного комплекса, а также планы Вашингтона по поддержанию высокого уровня сдерживания России.

Когда Patriot покупают и вообще перевооружаются непосредственно примыкающие к России страны, параллельно находящиеся в нейтральном статусе, то такие действия всегда стоит воспринимать как сигнал», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Масла в огонь подливают слова министра обороны Швеции, который в ответ на вопрос о том, системы каких стран угрожают стране, отвечает следующее: «Конечно, мы не говорим о прямых угрозах, но мы говорим о реалиях, в которых существуют такие системы, и они, в том числе, есть в России».

«При этом Москва всегда признает нейтральный статус Швеции и никогда не рассматривает страны, находящиеся по ее периметру, в качестве угроз. Если шведские министры говорят об обратном, то скорее они являются угрозой для России, так как в отличии от нас рассматривают себя в таком качестве. Россия даже не предполагает, что она может быть угрозой для Швеции, так как никогда не размещала и не размещает против нее какие-либо вооружения», — добавляет Брутер.

Сотрудничество нейтральных стран и НАТО

Стоит отметить, что Хультквист не впервые довольно неоднозначно выражается в адрес России. Например, во время визита в Литву в январе 2018 года он предложил странам Прибалтики сообща решать военные проблемы в регионе для последующих совместных действий в Балтийском море. Как предположил эксперт РИСИ Сергей Ермаков , в последнее время не только Швеция, но и Финляндия де-факто становятся ключевыми союзниками НАТО.

Как отмечает эксперт, нейтральные страны все более активно вовлекаются в различные натовские мероприятия, в том числе в рамках партнерства НАТО-ЕС. Ермаков вспоминает о крупных военных учениях и созданном в Финляндии центре по борьбе с «гибридными угрозами», работу которого финансируют НАТО и Евросоюз . Эксперт не исключает, что наращивая сотрудничество с НАТО, политическая элита Швеции стремится поднять свой политический статус.

Но есть и финансовая сторона вопроса — Швеция остается крупным игроком на европейском рынке вооружений, поэтому за счет усиления сотрудничества с НАТО пытается привлечь новых покупателей и выйти на новые рынки сбыта.

«Курс Швеции на сближение с НАТО мы действительно видим уже невооруженным взглядом, в этом нет никаких сомнений. Но вступление в НАТО вряд ли возможно, так как такой сценарий грозит пересмотром всей концепции безопасности в Северной Европе. Если нейтральные страны, которые задекларировали свой нейтралитет, будут вступать в НАТО, то их решения освободят руки и для России. Во всяком случае за нами остается право на ответ, потому что вступления в альянс является нарушением основополагающих принципов нейтральных государств», — резюмирует Владимир Брутер.