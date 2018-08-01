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Система менеджмента качества «Редуктора-ПМ» соответствует международным стандартам
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Система менеджмента качества «Редуктора-ПМ» соответствует международным стандартам 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Пермское предприятие «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолеты России», входящего в Госкорпорацию Ростех, получило сертификат соответствия требованиям международного стандарта EN 9100:2018 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям авиационной, космической и оборонной отрасли».
Наличие разработанной, внедренной и сертифицированной в соответствии со стандартом EN 9100 системы менеджмента качества (СМК) является обязательным требованием со стороны вертолетных заводов холдинга «Вертолеты России» и ведущих мировых производителей аэрокосмической отрасли.
Подготовка к получению сертификата проходила на предприятии «Редуктор-ПМ» в рамках проекта развития центра компетенций «Трансмиссии» с 2016 года, а также плана по совершенствованию СМК предприятий холдинга. За это время в соответствии с требованиями EN 9100 была доработана СМК и проведено обучение специалистов АО «Редуктор-ПМ» в консалтинговой фирме ООО «ТЭМ консалтинг». Больше года специалисты ООО «ТЭМ консалтинг» помогали предприятию прорабатывать новые требования стандарта, консультировали по различным методикам СМК и работе в системе OASIS, проводили совместные диагностические аудиты документации и производства. Сегодня все нововведения внедрены в подразделениях предприятия.
СМК предприятия сертифицирована в международном органе АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие требованиям EN 9100:2018. Благодаря полученному сертификату АО «Редуктор-ПМ» внесено как надежный производитель в реестр международной онлайн-системы поставщиков аэрокосмической промышленности OASIS. Для предприятия это означает доступ к международной кооперации, возможность получать дополнительные заказы, а также маркетинговые и позиционные преимущества.
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