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Собянин: Облагородим 80% набережных рек
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Собянин: Облагородим 80% набережных рек 

РИА «ВистаНьюс» 23 минуты назад
Инициатива мэра станет отличной пред избирательной агитацией к 9 сентября 2018 года, уверенны москвичи.
Важный шаг в процессе усовершенствования инфраструктуры Москвы. Мэр столицы пообещал сделать новый шаг к процессу усовершенствования городских пляжей и парков возле рек.
«Перед нами стоит задача до 80% набережных сделать доступными и благоустроить, чтобы люди приходили туда отдыхать», — сообщил Сергей Собянин.
Москвичи предполагают, то новая инициатива градоначальника будет иметь хороший результат и для мэра, как политика, который готовится на новый срок и для горожан, которые оценят обновленную инфраструктуру.
«Облагородим 80% набережных рек и станем еще более привлекательными для туристов», «По-моему Собянин показывает большие результаты и его выберут на новый срок», «Сергей Собянин действительно стал самым лучшим из всех, кто был мэром. Он знает, что нужно москвичам», — написали юзеры.
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