Американские полицейские расстреляли вооруженного мужчину и его заложницу

Тридцатидвухлетний рецидивист и взятая им в заложники 49-летняя женщина погибли от рук полицейских в Лос-Анджелесе , которые открыли ураганный огонь по подозреваемому. Инцидент произошел еще 16 июня, однако запись с нательных камер была обнародована только на этой неделе.

Переполох в тот день устроил выходец ил Латинской Америки Гильермо Перес, повздоривший с бывшей девушкой и в пылу ссоры пырнувший ее ножом. Дозвонившиеся до экстренных служб соседи особо отметили, что агрессивно настроенный мужчина разгуливает по району Ван-Найс и задирается к прохожим.

Стражи порядка застали Переса на улице с ножом и складным стулом в руках, предложение сдаться он проигнорировал и двинулся в сторону офицеров. После первых выстрелов злоумышленник схватил стоявшую у стены 49-летнюю Элизабет Толлисон и приставил к ее горлу нож. Служителям закона, как отметил глава департамента полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур, показалось, что он готов прикончить женщину, и они открыли огонь на поражение.

Всего было произведено 18 выстрелов, две пули попали в Толлисон. Несмотря на своевременную помощь, немногим позже она скончалась в больнице. Перес, который недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за грабеж, погиб на месте. Из полицейского досье следует, что ранее он привлекался к ответственности за домашнее насилие и вооруженный налет, а также являлся активным членом местной преступной группировки.

Случай с убийством невиновного человека полицейскими в Лос-Анджелесе стал первым за последние 13 лет. Меж тем, 21 июля стражи порядка смертельно ранили продавца в Сильвер-Лейк во время перестрелки с убегавшим злоумышленником.