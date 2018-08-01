Сулейман Керимов финансирует крупнейший инвестиционный проект в Южном Дагестане

Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов отмечает значимость данного проекта как для района, так и для республики. Дополнительные рабочие места, экономический рост, налоговый потенциал — только малая часть преимуществ реализации проекта.

Суперинтенсивный сад яблони на шпалере с автоматизированным капельным орошением будет располагаться на площади 140 га в окрестностях с. Джепель Магарамкентского района. Через 2-3 года стоимость проекта в 250 миллионов руб. будет полностью окуплена. На 1 гектаре посажены 2631 саженец. Подвои — клоновые, карликовые.

Также планируется установить плодохранилище на 10 000 тонн, строительство ОРЦ, что разрешит значительную проблему последних десятилетий в сельском хозяйстве: хранение, сбыт плодоовощной сельхозпродукции района. Представители садоводов Кубани, воронежские эксперты по оросительным технологиям и специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана провели лабораторные исследования проб земли и воды. Результаты получили самую высокую оценку. На данном этапе проделаны работы по ограждению земельного участка — участок закрыт по периметру сеткой на шпалерных опорах. На территории закладки насаждений проведена плантажная пахота глубиной около 80 см. Выкопан котлован на 60000 — водохранилище для капельного полива насаждений сада, трансформатор для насосной станции, проведена линия электропередач, есть пункт ГСМ — ведется активная работа.

Магарамкентский район занимает лидирующие позиции в Дагестану по производству плодов — в 2017 году аграриями района произведено 44 000 тонн плодов.