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Сулейман Керимов финансирует крупнейший инвестиционный проект в Южном Дагестане
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Сулейман Керимов финансирует крупнейший инвестиционный проект в Южном Дагестане 

Mirmol.ru 23 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Сулейман Керимов финансирует крупнейший инвестиционный проект в Южном ДагестанеВ Магарамкентском районе проводится масштабный инвестиционный проект. Проект реализуют КФХ «Сад», администрация Магарамкентского района при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Финансирует проект известный российский меценат Сулейман Керимов.
Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов отмечает значимость данного проекта как для района, так и для республики. Дополнительные рабочие места, экономический рост, налоговый потенциал — только малая часть преимуществ реализации проекта.
Суперинтенсивный сад яблони на шпалере с автоматизированным капельным орошением будет располагаться на площади 140 га в окрестностях с. Джепель Магарамкентского района. Через 2-3 года стоимость проекта в 250 миллионов руб. будет полностью окуплена. На 1 гектаре посажены 2631 саженец. Подвои — клоновые, карликовые.
Также планируется установить плодохранилище на 10 000 тонн, строительство ОРЦ, что разрешит значительную проблему последних десятилетий в сельском хозяйстве: хранение, сбыт плодоовощной сельхозпродукции района. Представители садоводов Кубани, воронежские эксперты по оросительным технологиям и специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана провели лабораторные исследования проб земли и воды. Результаты получили самую высокую оценку. На данном этапе проделаны работы по ограждению земельного участка — участок закрыт по периметру сеткой на шпалерных опорах. На территории закладки насаждений проведена плантажная пахота глубиной около 80 см. Выкопан котлован на 60000 — водохранилище для капельного полива насаждений сада, трансформатор для насосной станции, проведена линия электропередач, есть пункт ГСМ — ведется активная работа.
Магарамкентский район занимает лидирующие позиции в Дагестану по производству плодов — в 2017 году аграриями района произведено 44 000 тонн плодов.
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