Ещё
В Баварии на границе открылись транзитные центры для мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

В Баварии на границе открылись транзитные центры для мигрантов 

Российская Газета 21 минуту назад
В Баварии стартовала программа по созданию на границе транзитных центров по приему беженцев, в которых предусматривается ускоренная процедура предоставления убежища лицам, имеющим на это право, или депортация трудовых мигрантов, сообщает газета Augsburger Allgemeine.
Создание центров предусматривается в семи районах Баварии. В каждом из них будет содержаться от одной до полутора тысячи человек. Другие федеральные земли эту инициативу пока не поддержали. С целью принятия решения о судьбе мигрантов в центрах будут находиться специалисты федерального ведомства по делам миграции и беженцев, федерального агентства по труду и занятости, молодежного ведомства, юстиции, а также иностранных миграционных служб.
Баварские власти заявили, что действуют в соответствии с генеральным планом по миграции, представленным ранее министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Документ предусматривает значительное ужесточение миграционного законодательства. Со своей стороны, коалиционный партнер СДПГ выступила против создания на немецко-австрийской границе закрытых учреждений для временного содержания мигрантов. Социал-демократы считают, что фактически в условиях лагерного или казарменного типа нарушаются права людей.
Создание транзитных центров в Баварии подвергли критике также правозащитники. Они утверждают, что скученные условия не соответствуют содержанию семей с детьми. Размещение на ограниченной территории сотен беженцев неминуемо приведет к конфликтам, считают представители благотворительной организации Caritas.
Российская Газета: последние новости
Лукашенко: Развивать агропром дешевле, чем импортировать продовольствие В Киргизии планируют выращивать коконы тутового шелкопряда Американский город остался без полицейских
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России166
Новая страна признала Крым российским71
В застенках ДНР нашлись сотни россиян245
Российских журналистов в Африке убила экономия45
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение