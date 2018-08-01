В Баварии на границе открылись транзитные центры для мигрантов

В Баварии стартовала программа по созданию на границе транзитных центров по приему беженцев, в которых предусматривается ускоренная процедура предоставления убежища лицам, имеющим на это право, или депортация трудовых мигрантов, сообщает газета Augsburger Allgemeine.

Создание центров предусматривается в семи районах Баварии. В каждом из них будет содержаться от одной до полутора тысячи человек. Другие федеральные земли эту инициативу пока не поддержали. С целью принятия решения о судьбе мигрантов в центрах будут находиться специалисты федерального ведомства по делам миграции и беженцев, федерального агентства по труду и занятости, молодежного ведомства, юстиции, а также иностранных миграционных служб.

Баварские власти заявили, что действуют в соответствии с генеральным планом по миграции, представленным ранее министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Документ предусматривает значительное ужесточение миграционного законодательства. Со своей стороны, коалиционный партнер СДПГ выступила против создания на немецко-австрийской границе закрытых учреждений для временного содержания мигрантов. Социал-демократы считают, что фактически в условиях лагерного или казарменного типа нарушаются права людей.

Создание транзитных центров в Баварии подвергли критике также правозащитники. Они утверждают, что скученные условия не соответствуют содержанию семей с детьми. Размещение на ограниченной территории сотен беженцев неминуемо приведет к конфликтам, считают представители благотворительной организации Caritas.