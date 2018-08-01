В саратовские «скорые» и «неотложки» идет работать молодежь 

За год реализации «пилотный» проект по формированию кадрового резерва и укомплектованию средними медработниками службы скорой медицинской помощи положительно себя зарекомендовал. Об этом сообщает минздрав региона.
Региональный «пилотный» проект по формированию кадрового резерва был разработан областным минздравом по инициативе Валерия Радаева. Его реализация рассчитана на 2017-2021 годы. Начиная с прошлого года станции и отделения скорой помощи трудоустроили 20 выпускников медицинских колледжей. В текущем году ожидается прибытие порядка 30 человек.
Добиться этого удалось засчет мер стимулирования интереса к профессии фельдшера. Начиная с 1 сентября прошлого года студенты по специальности «Лечебное дело», решившие участвовать в проекте, получают ежемесячно дополнительную стипендию в размере одной тысячи рублей в течение всего срока обучения — вплоть до 2021 года.
При этом все они проходят профессиональную подготовку по скорой и неотложной помощи за счет средств областного бюджета.
В дальнейшем при трудоустройстве молодые специалисты-фельдшеры получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей в качестве бонуса и поощрения за выбранную профессию.
В проект вошли 20 муниципальных образований области, в том числе крупные города (Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск). Проработаны механизмы по закреплению студентов медицинских колледжей за станциями и отделениями скорой медицинской помощи районных больниц. Планируется, что за весь период реализации проекта состав кадров «неотложек» региона увеличится на 150 человек.
Но есть и одно «но». Все участники проекта должны будут отработать фельдшером скорой помощи не менее трёх лет.