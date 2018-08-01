В саратовские «скорые» и «неотложки» идет работать молодежь

За год реализации «пилотный» проект по формированию кадрового резерва и укомплектованию средними медработниками службы скорой медицинской помощи положительно себя зарекомендовал. Об этом сообщает минздрав региона.

Региональный «пилотный» проект по формированию кадрового резерва был разработан областным минздравом по инициативе Валерия Радаева . Его реализация рассчитана на 2017-2021 годы. Начиная с прошлого года станции и отделения скорой помощи трудоустроили 20 выпускников медицинских колледжей. В текущем году ожидается прибытие порядка 30 человек.

Добиться этого удалось засчет мер стимулирования интереса к профессии фельдшера. Начиная с 1 сентября прошлого года студенты по специальности «Лечебное дело», решившие участвовать в проекте, получают ежемесячно дополнительную стипендию в размере одной тысячи рублей в течение всего срока обучения — вплоть до 2021 года.

При этом все они проходят профессиональную подготовку по скорой и неотложной помощи за счет средств областного бюджета.

В дальнейшем при трудоустройстве молодые специалисты-фельдшеры получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей в качестве бонуса и поощрения за выбранную профессию.

В проект вошли 20 муниципальных образований области, в том числе крупные города ( Саратов , Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск ). Проработаны механизмы по закреплению студентов медицинских колледжей за станциями и отделениями скорой медицинской помощи районных больниц. Планируется, что за весь период реализации проекта состав кадров «неотложек» региона увеличится на 150 человек.

Но есть и одно «но». Все участники проекта должны будут отработать фельдшером скорой помощи не менее трёх лет.