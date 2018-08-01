Во дворе жилого дома на Авангардной улице оборудовали урны

Во дворе дома 9, корпус 1 по Авангардной улице коммунальщики установили урны для мусора. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель Головинского района.

Работы по установке урн на указанной дворовой территории были выполнены оперативно, о чем и говорится в официальном ответе жителю от 31.07.18 за подписью главы управы Головинского района Михаила Панасенко.