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Во дворе жилого дома на Авангардной улице оборудовали урны
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Во дворе жилого дома на Авангардной улице оборудовали урны 

Управа района Головинский города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Во дворе дома 9, корпус 1 по Авангардной улице коммунальщики установили урны для мусора. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель Головинского района.
Работы по установке урн на указанной дворовой территории были выполнены оперативно, о чем и говорится в официальном ответе жителю от 31.07.18 за подписью главы управы Головинского района Михаила Панасенко.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (ео)
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