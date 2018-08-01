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Флюорографы, маммографы и УЗИ-оборудование последнего поколения поступят в медучреждения Вологодчины
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Флюорографы, маммографы и УЗИ-оборудование последнего поколения поступят в медучреждения Вологодчины 

Вологда.рф 21 минуту назад
Фото: Вологда.рф
В Вологодских городских поликлиниках №№ 2 и 4 смонтируют флюорографы, в Вологодской центральной районной больнице установят ультразвуковые аппараты. Всего на закупку оборудования и капитальный ремонт в медучреждения региона направят порядка 1 млрд рублей из областного бюджета.
Новые маммографы появятся в Тарноге и Череповце. Рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места установят в Череповецкой городской больнице № 2. Флюорографы смонтируют в Тотемской, Кирилловской и Чагодощенской ЦРБ. В 11 медучреждениях установят ультразвуковые аппараты.
Большое количество эндоскопического медицинского оборудования будет направлено в районные больницы, в том числе в Великоустюгскую, Вожегодскую, Сокольскую, Грязовецкую и Кичм-Городецкую. В последнее учреждение 4 августа поступит первый мобильный фельдшерско-акушерский пункт.
Всего капитальные ремонты пройдут в 70 медучреждениях Вологодчины. В четырех организациях реализуется проект «Бережливая поликлиника». Это позволит создать новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Изменения инфраструктуры и переход на электронный документооборот помогут сформировать доброжелательное отношение к пациенту, сократить время ожидания приема к врачу и обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в поликлиник.
Напомним, развитие здравоохранения Вологды обсуждалось на Градсовете с участием Губернатора Олега Кувшинникова. Глава региона заявил, что в областной столице отремонтируют медучреждения, модернизируют их оборудование, создадут современный сосудистый центр, реализуют другие проекты в медицинской сфере.
Всего на всестороннее развитие Вологды в ближайшие пять лет планируется направить 20 млрд рублей из консолидированного бюджета.
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