Автор детективов убил четырех человек, вдохновился этим и отправился на плаху

В китайской провинции Чжэцзян детективного писателя Лю Моубяо приговорили к смертной казни за убийство, которое вдохновляло его на написание произведений. Об этом говорится в заявлении суда городского округа Хучжоу.

Согласно материалам дела, мужчина совершил разбойное нападение и убил четверых человек 23 года назад. Помимо высшей меры наказания, Лю и его сообщника Вана Моумина приговорили к лишению политических прав, а также конфискации имущества. «Несмотря на то, что подсудимые признали вину и сотрудничали со следствием, совершенное ими преступление признано особо тяжким», — говорится в сообщении.

Лю и Ван — уроженцы провинции Аньхой — были друзьями детства, передавала «Beijing Youth Daily». В 1995 году они испытывали трудности с деньгами и решили совершить грабеж. Специально для этого они выковали себе кортики и сделали поддельное взрывное устройство, которые, однако им не пригодились: их первая попытка грабежа вышла неудачной.

Однако друзья не отказались от затеи. Взяв с собой молоток, они отправились в поселок Чжили и там, заселившись в одну из гостиниц, совершили задуманное преступление. Преступники дождались, пока один из постояльцев уснет, пробрались в его комнату и нанесли ему несколько ударов молотком по голове, от чего тот скончался. После этого они украли у него около 20 юаней.

Так как денег оказалось немного, мужчины решили ограбить и владельца заведения. Они позвали его в комнату, сказав, что хотят выселиться и потребовали деньги. После того, как преступники их получили, Ван Моумин забил жертву до смерти. После этого злоумышленники направились в комнату, где владелец гостиницы жил со своей женой, и потребовали денег у нее. Не получив желаемого, они также забили до смерти молотком ее саму и ее 12 летнего внука. Затем убийцы обыскали комнату и нашли чуть более 100 юаней. С места преступления они скрылись.

Разоблачить преступников удалось лишь в 2017 году с помощью образцов ДНК, собранных на месте трагедии более 20 лет назад. Новые способы тестирования генетических образцов позволили полицейским возобновить дело. В ходе расследования выяснилось, что слюна на сигаретном бычке, брошенном на месте событий, принадлежит Лю.

Впоследствии Лю Моубяо начал писать детективы, стал членом Союза китайских писателей и даже получил несколько наград. По его же признаниям, размышления о собственном преступлении во многом вдохновили его на написание произведений. Он также поведал, что совершенное им убийство было настолько жестоким, что он заслужил «умереть сотню раз за его совершение». Об этом он рассказал в интервью китайскому CCTV.