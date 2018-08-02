Свердловчане рискуют остаться без денег на покупки

Рост объёмов розничного кредитования в Свердловской области почти в 2,5 раза выше, чем у зарплат местных жителей. По мнению экономистов, это грозит тем, что вскоре свердловчане перестанут совершать покупки.

В январе-мае 2018 года средняя зарплата в регионе составила 36 025 рублей, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь объёмы розничного кредитования показали более интенсивный рост. За первые пять месяцев текущего года долги уральцев увеличились на 116,6 млрд рублей, достигнув в общей сложности 410,8 млрд рублей. При этом в 2017 году за тот же период сумма долгов составила 304,2 млрд

По словам кандидата экономических наук Константина Юрченко, реальные доходы населения фактически на растут уже почти четыре года.

«Люди, уставшие от кризиса, сейчас живут в долг. Это приведёт к тому, что где-то через полтора года начнется серьёзное сокращение розничной торговли», — подчеркнул он.

Он уточнил, что все доходы свердловчане будут тратить на погашение кредитов, а оставшиеся средства — на еду и оплату ЖКХ.

Юрченко также отметил, что при стагнации потребительских расходов экономика перестанет расти, передаёт «URA.ru».

Ранее News.ru писал, что общая задолженность россиян перед перед банками за первое полугодие 2018 года достигла 13,3 трлн рублей.