16-летний тамбовчанин в потасовке на рынке убил мужчину

В смерти 32-летнего жителя Ставропольского края подозревают 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области.

Житель Ставропольского края приехал в Пичаевский район в командировку по уборке зерна. Поздно вечером 25 июля на территории рынка произошла потасовка между компанией мужчин и двумя подростками. Пьяный подросток с силой ударил мужчину кулаком по голове, отчего он упал и ударился об асфальт.

Жителя Ставропольского края доставили в больницу, но через несколько дней он все-таки умер в реанимационном отделении Моршанской ЦРБ от закрытой черепно-мозговой травмы.