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16-летний тамбовчанин в потасовке на рынке убил мужчину
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16-летний тамбовчанин в потасовке на рынке убил мужчину 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
В смерти 32-летнего жителя Ставропольского края подозревают 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области.
Житель Ставропольского края приехал в Пичаевский район в командировку по уборке зерна. Поздно вечером 25 июля на территории рынка произошла потасовка между компанией мужчин и двумя подростками. Пьяный подросток с силой ударил мужчину кулаком по голове, отчего он упал и ударился об асфальт.
Жителя Ставропольского края доставили в больницу, но через несколько дней он все-таки умер в реанимационном отделении Моршанской ЦРБ от закрытой черепно-мозговой травмы.
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