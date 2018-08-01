Получены разрешения на ввод первых пяти корпусов квартала «Сердце Столицы» на северо-западе Москвы

«Компания „Донстрой“ получила разрешения на ввод первых пяти корпусов квартала „Сердце Столицы“, расположенных на первой линии от Москвы-реки (Шелепихинская набережная, д. 34, корп. 1 и корп. 2). Общая площадь этих корпусов составляет 380 тыс. кв. м. С учетом того, что весной был досрочно сдан первый корпус в проекте „Символ“, общий объем ввода компании в 2018 г. достиг почти 400 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первую линию квартала «Сердце Столицы» образуют четыре жилых корпуса, включающие 1 тыс. 854 квартиры, и корп. 5 с 468 апартаментами. По замыслу авторов проекта — бюро Speech под руководством Сергея Чобана — архитектурный ансамбль имеет высотные доминанты (36-37-этажные корпуса 1 и 5), между которыми расположены 19-этажные корпуса 2,3 и 4. Высотная градация усиливается разным цветовым решением фасадов: в отделке высотных корпусов использованы крупноформатные плиты керамогранита жемчужных оттенков, более низкие корпуса оформлены штучной немецкой клинкерной плиткой Stroher сочных кирпичных тонов.

«Сложный рельеф фасадов эффектно подчеркивается широкими площадями остекления: панорамными и угловыми окнами, витражами, лоджиями и балконами. В квартирах установлены окна высотой 2,15 м из профиля Rehau Delight Design с увеличенной площадью стекла, что повышает светопроницаемость на 10% по сравнению с обычными оконными системами. Для лоджий и балконов, а также витражей на первых этажах зданий использован алюминиевый профиль ведущего немецкого производителя Schuco», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в комплексе на «минус втором» уровне жилых корпусов спроектированы зоны для загрузки строительных материалов и мебели. Благодаря такому решению поднимать крупногабаритный груз можно будет сразу на нужный этаж, минуя холл первого этажа. Как результат — отделочные работы в квартирах никак не скажутся на внешнем виде и чистоте входных групп и лифтовых холлов. Для тех же, кто желает сразу переехать в готовую квартиру, полностью отведена одна из секций 3 корпуса: здесь представлены квартиры с дизайнерской отделкой и частичной меблировкой.

«Жители первой очереди с первых лет проживания получат в пользование масштабную инфраструктуру, которая разместилась в четырехэтажной стилобатной части комплекса. В частности, здесь расположен двухуровневый фитнес-клуб площадью 4,4 тыс. кв. м с взрослым и детским бассейнами, трехэтажный торговый центр площадью 18 тыс. кв. м с крупным супермаркетом, медицинский центр, магазины, кафе, рестораны, пекарни и другое. В подземной части комплекса устроен просторный паркинг на 2 тыс. 152 машиноместа», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем, с застройкой второй линии квартала, на территории появятся дополнительные объекты инфраструктуры, включая школу и детский сад, а также огромный внутренний двор с беговыми и велосипедными дорожками, стадионом, площадками для спортивных игр, скейтпарком, летним театром, парком и водоемом.