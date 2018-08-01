В Ростове одну из улиц продлят четырехполосной магистралью

Строительство новой дороги начнется в 2019 году

В Северном жилом массиве появятся новые дороги. Речь идет о продлении улицы Орбитальной. Об этом сообщает городская администрация. — На сегодняшний день имеется разработанная проектная документация на продолжение улицы Орбитальная с переходом балки «Темерник». Кроме того, на этой же улице планируется реконструировать дорогу от Добровольского до Космической, — уточнили в мэрии Ростова. В администрации добавили, что в продолжение Орбитальной от улицы Особенной до переулка Космического построят четырехполосную магистраль протяженностью 3,3 километра. По словам главы ростовской администрации Виталия Кушнарева, к концу 2018 года должны быть откорректированы все существующие проекты. А работу над ними планируют начать с 2019 года. За 2017 год и за первое полугодие 2018 года в Ростове отремонтировали больше 2,5 миллиона квадратных метров проезжей части.