Тарифами на вывоз мусора в Курской области займётся УФАС 

Активисты ОНФ региона обратились в ведомство по поводу завышенных тарифов на утилизацию отходов
22 июня в юго-западной части Курской области ввели новые тарифы на вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. При этом они в несколько раз превышают ранее действовавшие. Активисты решили выяснить, что какие факторы повлияли на формирование стоимости услуг одного из региональных операторов и пришли к выводу, что она существенно завышена.
В юго-западную зону обслуживания регионального оператора входят города Курчатов, Льгов, Железногорск и 17 муниципальных районов. Стоимость вывоза одного кубического метра мусора для населения и юридических лиц там составила 548 руб. 43 коп. Выходит, что вывоз и утилизация мусора многодетной семье из пяти человек на юго-востоке региона обойдется в год от 5,9 тыс. руб. до 7,9 тыс. руб. (около 99 руб. с человека в квартире и порядка 130 руб. в частном доме). В целом по стране тарифы за 1 куб. м мусора ниже, чем в Курской области: в Новгороде — 430,64 руб., в Карелии — 538,03 руб., в Краснодаре — 446,90 руб., в Астрахани — 547,43 руб. Выше оказались тарифы в Иваново — 480,78 руб., в Севастополе — 481,39 руб., в Челябинске — 502,9 руб.
В курском тарифе нет инвестиционной составляющей, но он довольно высокий. Активисты считают, что его необходимо скорректировать с учётом принятого постановления правительства РФ от 29 июня 2018 г. №758. Документ предусматривает снижение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности. Пока эти расходы необоснованно включены в состав необходимой валовой выручки регионального оператора.
— Не учитывалось и то, что регоператор юго-западной зоны ведёт захоронение отходов на собственных полигонах, — рассказал представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Григорьев. — Данный фактор должен влиять на снижение тарифа. Явно завышены расходы и на материалы, топливо, оплату труда, затраты на КАСКО, технику и аренду. Затраты на транспортировку отходов рассчитаны без учёта того, что значительная часть ТКО после сортировки перерабатывается, а не доставляется к месту захоронения отходов. И это ещё один фактор снижения тарифа.
Активисты предложили ФАС России направить представление о снижении тарифа в юго-западной зоне Курской области, а администрации региона — учитывать рекомендации экспертов при формировании тарифа для второго регионального оператора в северо-восточной зоне и тарифа на обращение с отходами на 2019 год.