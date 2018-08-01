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«Вода — горяченная!». Фонтан кипятка забил на Маршала Казакова
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«Вода — горяченная!». Фонтан кипятка забил на Маршала Казакова 

nn.ru 33 минуты назад
Фото: nn.ru
— Вода — горяченная! — сообщил в редакцию NN.ru очевидец Андрей Ермолаев. — Сначала был фонтан высотой в два этажа, сейчас поменьше.
Прорвало трубу по адресу Маршала Казакова, 3.
Также фонтан воды бьет сейчас в микрорайоне Бурнаковский.
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