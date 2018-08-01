В Крыму обсудили вопросы контроля в сфере легального оборота наркотиков

Симферополе состоялось межведомственное совещание, в ходе которого были подняты вопросы осуществления контроля в сфере легального оборота наркотиков на территории Республики Крым

В рамках встречи перед участниками выступил начальник отделения по контролю в сфере легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым полковник полиции Евгений Кузьменко. В ходе своего доклада он проинформировал присутствующих о деятельности ведомства по линии оказания юридическим лицам государственных услуг, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах». В частности, это выдача заключений работникам для работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, выдача заключений работникам для работы с прекурсорами, выдача заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям.

Особое внимание представитель МВД по Республике Крым обратил на возможность подачи заявок на получение необходимой услуги в электронном виде, подробно рассказал о правилах оформления заявлений, анкет и иных документов, предусмотренных для получения госуслуги.

В ходе встречи полковник полиции Евгений Кузьменко ответил на интересующие вопросы представителей предприятий, которых интересовали особенности перевозки наркотических средств, психотропных веществ, ведения журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и другие.

Участникам были подробно разъяснены положения действующего законодательства, особо подчеркнуто требование своевременного предоставления в органы внутренних дел отчетов медицинскими и аптечными организациями.