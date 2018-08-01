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В Крыму обсудили вопросы контроля в сфере легального оборота наркотиков
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В Крыму обсудили вопросы контроля в сфере легального оборота наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
В Симферополе состоялось межведомственное совещание, в ходе которого были подняты вопросы осуществления контроля в сфере легального оборота наркотиков на территории Республики Крым.
В мероприятии приняли участие представители МВД по Республике Крым, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Министерства здравоохранения Республики Крым других служб, юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пресурсоров.
В рамках встречи перед участниками выступил начальник отделения по контролю в сфере легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым полковник полиции Евгений Кузьменко. В ходе своего доклада он проинформировал присутствующих о деятельности ведомства по линии оказания юридическим лицам государственных услуг, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах». В частности, это выдача заключений работникам для работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, выдача заключений работникам для работы с прекурсорами, выдача заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям.
Особое внимание представитель МВД по Республике Крым обратил на возможность подачи заявок на получение необходимой услуги в электронном виде, подробно рассказал о правилах оформления заявлений, анкет и иных документов, предусмотренных для получения госуслуги.
В ходе встречи полковник полиции Евгений Кузьменко ответил на интересующие вопросы представителей предприятий, которых интересовали особенности перевозки наркотических средств, психотропных веществ, ведения журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и другие.
Участникам были подробно разъяснены положения действующего законодательства, особо подчеркнуто требование своевременного предоставления в органы внутренних дел отчетов медицинскими и аптечными организациями.
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