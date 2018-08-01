Более 3 тыс. неформально занятых работников выявили в Карачаево-Черкесии за полгода

"В январе-июне 2018 года выявлено 3301 нелегально занятый работник, при установленном на этот год в республике плане в 4553 человека. Все данные отправлены на сверку в Пенсионный фонд. Вывод сотрудников из теневого бизнеса — одна из важных задач, и ею решению в регионе уделяется пристальное внимание", — сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, больше всего неформально занятых граждан установлено в сфере предоставления услуг. «В числе основных мероприятий — рейды и разъяснительная работа. В республике также проводятся месячник по добровольной легализации трудовых отношений», — добавил собеседник агентства.

По данным Министерства труда и соцразвития КЧР, с 2015 года, когда началась совместная работа различных ведомств в этом направлении, в республике выявлено около 24 тыс. неформально занятых работников.