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Более 3 тыс. неформально занятых работников выявили в Карачаево-Черкесии за полгода
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Более 3 тыс. неформально занятых работников выявили в Карачаево-Черкесии за полгода 

ТАСС 35 минут назад
ЧЕРКЕССК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) выявили в первом полугодии 2018 года более 3,3 тыс. нелегально занятых работников, сообщили в среду ТАСС в министерстве труда и социального развития республики.
"В январе-июне 2018 года выявлено 3301 нелегально занятый работник, при установленном на этот год в республике плане в 4553 человека. Все данные отправлены на сверку в Пенсионный фонд. Вывод сотрудников из теневого бизнеса — одна из важных задач, и ею решению в регионе уделяется пристальное внимание", — сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, больше всего неформально занятых граждан установлено в сфере предоставления услуг. «В числе основных мероприятий — рейды и разъяснительная работа. В республике также проводятся месячник по добровольной легализации трудовых отношений», — добавил собеседник агентства.
По данным Министерства труда и соцразвития КЧР, с 2015 года, когда началась совместная работа различных ведомств в этом направлении, в республике выявлено около 24 тыс. неформально занятых работников.
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