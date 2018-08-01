Парламент Молдавии может внести в конституцию пункт о евроинтеграции

Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии — это европейская интеграция. Эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.

"Во время следующей парламентской сессии мы поставим акцент на несколько важных областей и будем учитывать важные инициативы. Я имею ввиду, в частности, инициативу по изменению конституции и внесении в него пункта о европейском векторе развития Республики Молдова, о евроинтеграции, осталось собрать нужное количество голосов", — сказал Канду.

Спикер отметил, что рассчитывает на поддержку депутатов из проевропейской оппозиции.

"Я считаю, что этот законопроект чрезвычайно важен и касается не только политических аспектов, но и юридических последствий. С момента вступления в силу данных изменений, все должностные лица, учреждения и государственные органы будут осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы максимально ускорить сближение с ЕС ", — сказал он.

Согласно местному законодательству, для изменения конституции необходимы голоса 67 из 101 депутатов парламента.