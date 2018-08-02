Скорость передачи данных со спутников на Землю вырастет до 10 Гбит

Как следует из официального заявления РКС , на сегодняшний день завершена стендовая отработка экспериментальной системы — с ее помощью можно будет передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с.

"Характеристики этой радиолинии позволят российским спутниковым системам дистанционного зондирования Земли конкурировать с лучшими зарубежными аналогами", — отмечается в сообщении.

Потребность в такого рода высокоскоростных радиолиниях возникла в связи с ростом разрешения спутниковых снимков и, как следствие, резким увеличением объема передаваемых данных. Заметим, что сейчас российские спутники-картографы типа «Ресурс-П» передают данные на Землю со скоростью 300 Мбит/с. Это в пять раз медленнее того, что предлагается и уже экспериментально отработано на стендах.

А специалисты РКС смотрят дальше. По словам инженера-исследователя Центра перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры Алексея Петрова, уже прорабатывается возможность практического применения нескольких радиоканалов для получения общей скорости передачи данных до 10 Гбит/с — то есть в 30 раз, чем сейчас.

"Такая скорость, — пояснил разработчик, — позволит передавать снимки высокого разрешения с низкоорбитальных спутниковых систем".

Подобная радиолиния, уточнили в пресс-службе РКС, требуется для того, чтобы принимать информацию со спутников дистанционного зондирования Земли нового поколения. Создаваемая система «позволит с высокой оперативностью передавать на Землю снимки, получаемые спутниками ДЗЗ с разрешающей способностью менее одного метра и большой полосой обзора, включая многоспектральные изображения высокого разрешения».

Эксперты «РГ», профессионально знакомые с этой темой, не исключают, что новая разработка РКС будет востребована и на других, помимо ДЗЗ, космических аппаратах с высокоскоростными каналами связи.