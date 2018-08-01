Ещё
РКС приступили к созданию новой спутниковой системы глобальной связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

РКС приступили к созданию новой спутниковой системы глобальной связи 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Российские космические системы" приступили к работе над одним из наиболее значимых для российской космонавтики проектом — новой спутниковой системой глобальной связи.
Ранее "Роскосмос" представил концепцию спутниковой системы связи «Эфир» — российского ответа на зарубежные системы OneWeb и Starlink, — которая должна была включать 300 спутников. Впоследствии было решено развить ее в глобальную систему связи, навигации и дистанционного зондирования Земли «Сфера» в составе 640 спутников. Для этого планируется разработать специализированную Федеральную целевую программу.
"Проект, поддержанный руководством страны, предполагает формирование спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, мобильной связи, каналов для «интернета вещей». Решающим условием успешной реализации проекта станет использование эффективных методов организации работы коллектива — командной работы и современных технологий конструирования", — отмечается в сообщении РКС.
Для реализации проекта, определяющего будущее цифровой революции в экономике России, в компании сформирована новая команда. Она собрана в специально созданном Центре параллельного проектирования, размещенном в недавно реконструированном помещении. С апреля 2018 года здесь собраны специалисты, работающие над проектом спутниковой системы глобальной связи, и команда дочерней компании РКС «ТЕРРА ТЕХ», создающая новые геоинформационные сервисы на основе технологий ДЗЗ.
Рабочее пространство без перегородок в формате open space, зоны переговоров и отдыха призваны мобилизовать коллектив на командную работу, дискуссии, совместный поиск решений и мозговые штурмы. Широкоформатные экраны визуализации, как в ситуационном центре, обеспечат коллегам одновременный доступ к актуальной информации, возможность анализировать и вносить изменения в режиме реального времени. Специальное программное обеспечение позволит моделировать баллистическое орбитальное построение, радиолинии, космические аппараты, создавать экономические модели и так далее.
"Сейчас над проектом работают восемь человек — и молодые специалисты, и опытные представители старшего поколения. Команда центра координирует работу подразделений компании и внешних партнеров. Тесное взаимодействие налажено с Центром перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры, радиочастотным центром, разработчиками наземной инфраструктуры, антенных систем и другими подразделениями", — отмечается в сообщении.
Так, представитель «старой школы» — главный специалист группы координации НИОКР Игорь Николаевич Пантелеймонов уже подал 7 заявок на изобретения, 4 из них подтверждены. Один из молодых сотрудников центра — ведущий специалист центра систем спутниковой связи Александр Саушкин пришел в РКС в декабре 2017 года специально для работы над этим проектом. Он закончил МФТИ по специальности «Космические летательные аппараты», обучался по программе MBA, работал во ФГУП «Космическая связь», принимал участие в создании космических аппаратов «Kazsat-2», «Экспресс-АМ4R», «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМУ1», в рамках проектов работал с представителями компаний Airbus DS, Eutelsat, ГКНПЦ им. Хруничева.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка Киев семимильными шагами идет к "демонтажу" Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России173
Новая страна признала Крым российским90
В застенках ДНР нашлись сотни россиян247
Российских журналистов в Африке убила экономия45
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение