РКС приступили к созданию новой спутниковой системы глобальной связи

Ранее "Роскосмос" представил концепцию спутниковой системы связи «Эфир» — российского ответа на зарубежные системы OneWeb и Starlink, — которая должна была включать 300 спутников. Впоследствии было решено развить ее в глобальную систему связи, навигации и дистанционного зондирования Земли «Сфера» в составе 640 спутников. Для этого планируется разработать специализированную Федеральную целевую программу.

"Проект, поддержанный руководством страны, предполагает формирование спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, мобильной связи, каналов для «интернета вещей». Решающим условием успешной реализации проекта станет использование эффективных методов организации работы коллектива — командной работы и современных технологий конструирования", — отмечается в сообщении РКС.

Для реализации проекта, определяющего будущее цифровой революции в экономике России , в компании сформирована новая команда. Она собрана в специально созданном Центре параллельного проектирования, размещенном в недавно реконструированном помещении. С апреля 2018 года здесь собраны специалисты, работающие над проектом спутниковой системы глобальной связи, и команда дочерней компании РКС «ТЕРРА ТЕХ», создающая новые геоинформационные сервисы на основе технологий ДЗЗ.

Рабочее пространство без перегородок в формате open space, зоны переговоров и отдыха призваны мобилизовать коллектив на командную работу, дискуссии, совместный поиск решений и мозговые штурмы. Широкоформатные экраны визуализации, как в ситуационном центре, обеспечат коллегам одновременный доступ к актуальной информации, возможность анализировать и вносить изменения в режиме реального времени. Специальное программное обеспечение позволит моделировать баллистическое орбитальное построение, радиолинии, космические аппараты, создавать экономические модели и так далее.

"Сейчас над проектом работают восемь человек — и молодые специалисты, и опытные представители старшего поколения. Команда центра координирует работу подразделений компании и внешних партнеров. Тесное взаимодействие налажено с Центром перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры, радиочастотным центром, разработчиками наземной инфраструктуры, антенных систем и другими подразделениями", — отмечается в сообщении.