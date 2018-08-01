Ещё
В день ВДВ десантники Ноябрьска почтут память погибших товарищей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

В день ВДВ десантники Ноябрьска почтут память погибших товарищей 

Noyabrsk24.ru 38 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
2 августа в России отметят день ВДВ. В этом году войска отмечают 88 годовщину со дня основания. В Ноябрьске праздничные мероприятия начнутся в 8 часов утра. В храме Архистратига Михаила пройдет панихида по погибшим героям, а в 10 часов утра десантники на площади Опаленной Юности возложат цветы в память о боевых товарищах. Продолжатся праздничные мероприятия на площади у памятника Василию Маргелову в 12 часов дня. Там пройдут показательнее выступления. Как рассказал «Ноябрьск 24» председатель Союза десантников России по ЯНАО в Ноябрьске Радик Мухаметжанов, сегодня в городе около трех сотен десантников.
«Традиция праздновать день ВДВ, встречать его в тельняшке и берете, с флагами, красивым шествием вызывает гордость даже у рядовых горожан. Безусловно, есть ностальгия по службе, и мы стараемся передавать свои знания молодому поколению. Прививаем детям любовь к Родине, даем парашютную подготовку. Регулярно ездим в Сургут, где у молодежи есть возможность прыгнуть с парашютом. Да мы и сами прыгаем, не забываем», — сказал Мухаметжанов.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Павел Воля, Екатерина Варнава, Ольга Бузова, Terry и другие звезды ТНТ на VK Fest Ямальцы могут стать волонтёрами и помочь медикам В Надымском районе введен карантин из-за лисьего бешенства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России173
Новая страна признала Крым российским90
В застенках ДНР нашлись сотни россиян247
Российских журналистов в Африке убила экономия45
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение