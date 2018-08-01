В день ВДВ десантники Ноябрьска почтут память погибших товарищей 

2 августа в России отметят день ВДВ. В этом году войска отмечают 88 годовщину со дня основания. В Ноябрьске праздничные мероприятия начнутся в 8 часов утра. В храме Архистратига Михаила пройдет панихида по погибшим героям, а в 10 часов утра десантники на площади Опаленной Юности возложат цветы в память о боевых товарищах. Продолжатся праздничные мероприятия на площади у памятника Василию Маргелову в 12 часов дня. Там пройдут показательнее выступления. Как рассказал «Ноябрьск 24» председатель Союза десантников России по ЯНАО в Ноябрьске Радик Мухаметжанов, сегодня в городе около трех сотен десантников.
«Традиция праздновать день ВДВ, встречать его в тельняшке и берете, с флагами, красивым шествием вызывает гордость даже у рядовых горожан. Безусловно, есть ностальгия по службе, и мы стараемся передавать свои знания молодому поколению. Прививаем детям любовь к Родине, даем парашютную подготовку. Регулярно ездим в Сургут, где у молодежи есть возможность прыгнуть с парашютом. Да мы и сами прыгаем, не забываем», — сказал Мухаметжанов.